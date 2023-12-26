杨宗凯

原标题：推动高等教育数字化变革走向深入

2023世界慕课与在线教育大会发布了《无限的可能——世界高等教育数字化发展报告(2023)》。相较于去年，今年的报告梳理了世界高等教育数字化发展的历史脉络，总结全球各国高等教育数字化进程中的新特征、新范式和新路径，并发出未来高等教育数字化发展倡议。本文结合报告内容谈几点理解与思考。

高等教育数字化的新特征

数字技术的不断演进，全面推进学习环境、教育资源、师生素养、教学模式、教育评价等核心要素发生深刻变革，呈现出一些值得关注的新特征。

一是学习环境革新升级。5G、大数据、物联网、人工智能等技术的应用，推动高等教育学习环境从网络化、数字化向智能化跃迁，不断模糊正式教育与非正式教育的界限，引领学习体验从“静态视觉”转向“动态视听”“智能交互”，让人人皆学、处处能学、时时可学逐步成为现实。

二是教育资源开放共享。区块链、生成式人工智能等技术的迅速发展，加速高等教育优质资源流通与共享，同时也推动教育资源生产从人力为主逐步转变为人机协同共创模式，实现数字教育资源批量化、定制化和高效化开发，为高校教师开发、利用优质教育资源赋能。

三是师生素养全面提升。随着生成式人工智能、大数据等技术与高等教育教学的深度融合，师生数字素养成为掌握教与学的关键要素。教师由关注教转向教与学的互动，由关注平面式课程内容转向搭建立体化知识体系，更加重视对学生高阶能力的培养，而不只是学科知识的获取。

四是教学模式智慧多元。学习分析系统、自适应系统、AI助教等辅助教学技术，促进教与学模式改革创新，推动教学模式从“师—生”二元结构转变为“师—机—生”三元结构，实现教学场景理解、教育资源适配、教学过程调节等目标，助力教师差异化地“教”和学生个性化地“学”。

五是教育评价多元科学。数字技术赋能全学段全过程评价，借助师生数字画像和可视化技术，将教育评价范围拓展至“一切的教育和教育的一切”，促使评价方法从“始于假设”的小数据评价走向“数据驱动”的大数据评价，有力支撑开展更全面客观的评价工作，提供更个性精准的支持服务。

高等教育数字化的新范式

面对数字化浪潮，世界各国基于各自面临的特定历史背景、现实需求，以及技术条件和物质基础，进行了卓有成效的高等教育数字化实践探索。报告围绕育人方式、办学模式、管理体制、保障机制四个维度，深入分析了数字化重塑的高等教育新范式。

一是更加个性精准的育人方式。强调改变传统教学模式，实现技术赋能的个性化、情境化、协同化育人。形成强交互、沉浸式的虚拟教学，数据驱动、智能支持的精准教学，无边界、混合化的弹性学习和基于生成式人工智能的个性化学习。以育人方式变革促进人技融合，发展学生创新意识、批判性思维、协作沟通能力、数字素养等，培养适应数字时代的大批创新人才。

二是更加开放共享的办学模式。强调改革相对独立的办学模式，实现互联互通的开放化、多元化、融通化办学。构建跨国合作办学与跨校学分互认、基于网络平台的资源融通办学、基于智能平台的产教融合办学和元宇宙支持的无校区开放办学形态。在此基础上，通过人机协同、人机互助的办学模式，促进教学过程、技术应用、人文关怀融为一体，形成智能化、协同化、一体化的办学格局。

三是更加高效灵活的管理体制。强调数字化理念引领下的顶层管理体系建设，实现数据驱动的扁平化、精准化、灵活化管理。打造基于智慧校园的数字化治理、基于数据大脑的业务流程再造、全过程智能在线教育管理和基于区块链的协同与信任管理。基于数字化教育管理平台，综合分析教育管理数据、公共管理数据，在决策制定、结果分析、风险评估、政策优化等方面为管理者提供帮助，实现更加精准、更加科学的过程管理。

四是更加规范可靠的保障机制。强调打破单一技术布局和技术变化造成的技术壁垒，实现坚实可靠的综合化、智能化、便捷化保障。强化数智融合的智慧校园一体化保障、人本取向的教育服务伴随式保障、“校—企—政”联动的教育安全保障和跨界互通系统规范的教育质量保障。进一步拓宽教育服务的保障渠道，推动支撑保障机制从封闭、孤立走向开放、合作，确保高等教育安全、健康、优质、高效、可持续发展。

高等教育数字化的新路径

面对数字技术的持续发展和迭代演进，高等教育须以数字化为引擎，超前识变、积极应变、主动求变，由外延式发展转向以优化结构、提高质量、提升效益为核心的内涵式发展，加速数字教育、数字科技、数字人文、数字伦理建设，构建数字化、网络化、智能化的高等教育新生态。

一是创设数智融合的教育数字化基础环境。加快数字化设施系统升级、服务升级和功能升级，推动教育大数据中心建设，完善各国数字教育公共服务门户，推动平台互联互通、资源共建共享。协同制定和推广更加统一的教育数字化技术标准和更新机制、数据标准和交换格式、安全协议和隐私保护标准。

二是构建灵活开放的数字化学习成果互认机制。探索被广泛认可和应用的数字教育质量标准与评估体系，建立国际学分转换准则和学习成果认证流程，实现学分银行、微证书、数字认证、电子文凭等互认互通，推动建立可靠、透明的数字化学习过程和成果互认信息管理系统，确保数字化学习过程与成果可追溯。

三是培育数字素养持续提升的高水平教师队伍。建设国际教师协作网络，增加教师数字社会交往、数字技能提升、数字伦理修养等交流新途径。充分利用数字化手段，常态化组织开展数字技能培训，促进教师互学互鉴，培养教师跨学科和跨文化教学能力，以适应不同背景学生的需求，提高教学的包容性。

四是制定教育数字化技术伦理安全规范。加强安全监管方面的国际合作，建立风险隐患监测、评估及应急响应联动机制，强化数据网络安全、个人隐私保护、知识产权保护、反算法歧视等相关法规建设，制定数字教育技术产品质量和安全标准，建立技术伦理和安全规范，强化师生数字伦理和安全教育培训。

五是完善数据赋能的高等教育治理体系。加速推进信息系统与数据平台深度整合和一体化建设，推动教育决策和治理向以数据为核心的模式转变，完善数据驱动的质量保证和评价体系，鼓励探索人工智能辅助教学、学习新形态，强化以人工智能为核心的学科交叉，更新研究范式，探索数智时代的产学研深度融合路径。

六是共建高等教育数字化研究网络与合作平台。建立国际高等教育数字化研究与合作联盟，协同推进数字教育规划、标准、监测评估，开展知识产权保护、数据安全管理、数字伦理风险防范和隐私保护等方面的研究与合作，持续推动优质资源在全球范围共建共享，为人类命运共同体建设贡献高等教育的强大力量。

教育数字化既是世界各国应对科技和教育双重变革的优选路径，也是我国抢占科技竞争和未来发展制高点的关键之举，更是我国建设教育强国实现中国式现代化的先手棋。习近平总书记强调，教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。作为时代发展的引领者、时代变革的先行者，加速高等教育数字化转型势在必行。面向未来，我们要适应和把握数字变革历史机遇，乘势而上、顺势而为，秉持“联结为先、内容为本、合作为要”的理念，推动高等教育数字化变革走向深入；坚持“应用为王、服务至上、简洁高效、安全运行”的要求，构筑开放、创新、协调、安全、可持续的高等教育体系，打造更加公平、更高质量、更加美好的高等教育。以积极进取的姿态融入新时代、奋进新征程，将数字化带给高等教育的无限可能变为美好现实，为人类社会永续发展作出全局性、先导性贡献。

（作者：杨宗凯，系武汉理工大学校长，教育部教育数字化专家咨询委员会主任）

(责编：郝孟佳、李依环)