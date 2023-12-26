徐本禹

青年者，常为新；青年工作，也应与时俱进。如何服务青年成长发展，赢得青年的信任与支持，是摆在每一个团干部面前的重要课题。

更好把青年团结起来、组织起来、动员起来，必须千方百计为青年办实事、解难事，为青年提供实实在在的帮助。习近平总书记指出：“要自觉践行群众路线、树牢群众观点，同广大青年打成一片，做青年友，不做青年‘官’，多为青年计，少为自己谋。”共青团是党的青年工作的重要力量，广大团干部应认真践行党的群众路线，着力增强服务青年的本领，展现新时代团干部的好样子，把青年紧紧凝聚在党的周围。

做好新时代的青年工作，要主动走近青年、倾听青年，与青年心贴心。作为团干部，应在同广大青年的密切交往中提高工作本领，在同他们打成一片中找到做好青年工作的有效办法。既善做聆听者，聆听青年成长的快乐与烦恼；又善做分享者，讲好青春奋斗故事，将心比心、以心换心，努力实现同频共振。

青年处于人生道路的起步阶段，在学习、工作、生活方面可能会遇到各种困难和苦恼。要把青年的事当成自己的事，在关键处、要紧时拉一把、帮一下，及时了解青年反映的思想、学习、就业创业等方面的困惑和诉求，想方设法帮助解决。把工作延伸到广大青年最需要的地方去，主动与遇到困难的青年结对子，及时有效化解他们的急难愁盼问题，团组织和团干部才能成为广大青年遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量。

当代青年思想活跃、思维敏捷，观念新颖、兴趣广泛，探索未知劲头足，接受新生事物快，主体意识、参与意识强，对实现人生发展有着强烈渴望。做好青年工作，要了解他们的思想动态、价值取向、行为方式、生活方式等，多问“为什么”“是什么”“怎么办”。顺应时代发展和青年变化，找准工作切入点、结合点、着力点，做到问需于青年、问计于青年，方能挺立潮头引领青年。

青年工作，抓住的是当下，传承的是根脉，面向的是未来。新征程上，我们要把握当代青年特点，不断创新方式方法，争做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人，更好促进青年全面发展，让青春在强国建设、民族复兴新征程上绽放光彩。

（作者为共青团湖北省委副书记）

《 人民日报 》（ 2023年12月26日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)