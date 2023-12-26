原标题：重庆移通学院：当科幻走进课堂

重庆移通学院是一所民办本科院校，学校在2019年12月成立了科幻学院。科幻学院开设了新生研讨课、通识选修课、体验课和科幻大师课等100余门课程，受到学生追捧。

科幻学院教什么？学什么？怎么教？怎么学？带着疑问，记者近日实地探访了科幻学院。

90后科幻作家阿缺开设的“科幻游戏世界观设定”是全校最难“抢”的课程。

上过这门课的学生坦言，没想到这么一门科幻课里，不仅有哲学、社会学、历史、美学，而且还涉及了特别丰富的前沿学科知识。

“虚拟场景的挑战，映射的是现实世界的需求。人工智能时代，给人才培养提出了更高要求。”重庆移通学院校长顾问张德民认为，科幻教育能激发想象力和创造力，培养创新精神，有利于青年学生的全面发展。

学校每两年举办一次的科幻大会和科幻大会嘉年华，目前已经成为全国规模最大和国内外科幻领域参会专家学者层次最高的顶级盛会之一。拥有1000多名成员的科幻社，也成了重庆移通学院最受欢迎的学生社团。就读于艺术传媒学院动画专业的苏子文，自从加入科幻社后就一直忙着拍视频、设计海报、组织观影沙龙。“业余爱好和专业能够完美地结合，感觉自己每天都在提高。”苏子文说。

通信与信息工程学院学生王俊杰选修了科幻学院的系列课程后，原本有些内向腼腆的他如今不仅能在各种场合围绕科幻创作侃侃而谈，今年还接连获得了元宇宙故事邀请赛新锐奖和重庆科技馆脉冲星剧本奖。

“一所好的大学，应该始终青春激荡。年轻有无限可能，年轻人永远不要被局限。”重庆移通学院党委书记何先刚表示，学校鼓励青年大学生充满各种奇思妙想，也和他们一道尽一切可能将梦想变为现实。

（记者 张国圣 李 宏）

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