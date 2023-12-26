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2024年全国硕士研究生招生考试顺利结束——

暖心服务为研考护航

2023年12月26日08:15 | 来源：光明日报
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原标题：暖心服务为研考护航

　　 12月25日下午5时，随着清脆的铃声响起，2024年全国硕士研究生招生考试顺利结束。

　　 过去的三天时间里，438万名考生在考场上认真应考，为梦想而战。为全力护航这场大考，全国各地各校均采取了有效措施，优化对考生的服务，保障研考公平高质。

　　精心提供考场服务

　　 在中央民族大学考点，有个特殊的考场只坐了一名考生。这名考生还被允许在桌面上放一盏自带的台灯，她答的试卷也是和常规试卷不同的“大字试卷”。“这名考生来自北京联合大学，患有弱视，我们安排了志愿者‘一对一’服务，包括提前进考场、去洗手间、就餐等，都有专人陪同。”中央民族大学研究生院副院长赵英男介绍。

　　 同样暖心的一幕，发生在哈尔滨工业大学考场。当从报名信息中得知，一位外校骨折考生进出考场需要坐轮椅时，哈工大专门安排了通行方案、设计了路线，安排绿色通道、专人全程陪同，并在考场内布置了适合该考生的人性化考位。考生家长十分感动：“学校安排了很多便利措施，特别贴心。”

　　 华北电力大学考点迎来考生3520人，其中外校考生2029人。学校精心提供服务与保障，“12月23日上午考试结束后，一位家长联系不上手机没电的考生，焦急地给学校研招办打电话。老师耐心安抚家长，立即安排志愿者查看考生情况。家长这才安下心。”华北电力大学教务处处长刘崇茹回忆。

　　 “今年，中央民族大学考点迎来了3800余名考生，包括本校学生、外校学生，也有一部分北京市社会考生。”赵英男介绍，“为了加强考试纪律管理，我们加装了安检门，对考生的包和手机等物品安排了专门放置点。学校学生食堂平时只接受学生刷卡，考研期间，专门增设了一些对外窗口，方便考生扫码付款。”

　　 “监考老师很友好，考场上一位学生将条形码贴错了，监考老师告诉他不要慌张，并立即联系考务人员进行处理。”一位刚从北京工业大学考点走出的女生向记者透露。

　　各地做好应急预案

　　 为应对极端天气，开考之前教育部便已开展专项工作部署，要求各地教育行政部门和考试机构密切联系当地气象、地震部门，加强对低温雨雪冰冻等极端天气预报预警和地震预警，把广大考生和考务工作人员生命安全放在第一位，进一步完善应急预案，细化防范举措，尽最大努力减少可能对考场组织、考生赴考等带来的不利影响。

　　 天气严寒，不少学校在考场为学生准备了热水、姜茶和取暖设备。北京科技大学专门协调了救护车在考点驻守，每栋考试大楼均安排了医务人员。盛满姜茶的保温桶上用红纸贴着“2024，考研必胜”的字样，考生们纷纷点赞。

　　 同时，教育部要求，强化考点考场风险隐患排查，确保考点考场基础设施正常运行，防止极端天气、震后次生灾害造成断水、断电、断气、断热等情况；优化考生服务保障，引导考生错峰、快速进入考点，有条件的考点可设置室内候考区，为考生提供更多便利服务。

　　 12月18日甘肃临夏州积石山县6.2级地震发生后，青海、甘肃省教育厅、省教育招生考试院和各报考点第一时间开展信息摸排，逐一联系户籍或工作学习所在地在受灾地区的考生，为其提供咨询、接送、住宿等便利服务。

　　 为了避免考生在严寒天气中长时间等待，天津市开展“云端看考场”服务，提前3天发布所有考点的考场分布示意图，帮助考生提前了解考场情况，快速顺畅地进入考试区域和考场。

　　 “为确保考生提前知晓入场流程，研招办于考前制作了考生入场动画演示视频，通过多媒体渠道广泛发布。”兰州大学相关负责人表示。

　　疏解考生考试压力

　　 保温杯寓意“温暖”；印有“加油读书人”“好运常在”“未来可期”等字样的定制帆布包和笔记本承载着学校对考生的祝福；U盘象征着“存储青春奋斗的美好回忆”……在这个天气寒冷的考研季，洛阳理工学院把1480套考研爱心“加油包”发放给家庭经济困难考生，表达全体师生对考研学子的关心关爱和美好祝愿。

　　 “连日来，学校在备考、冲刺、应试等多个环节落实‘暖心服务、精心指导、爱心祝福’三‘心’举措。”安徽医科大学相关负责人介绍，校学生处精准统计跨校区考研学子信息，为其提供考点间摆渡车辆乘车服务，同时，为从校外实习点临时返校考试的632名考研学子发放住宿补贴。

　　 考生心理状态更是学校、老师关注的焦点。在送上“一‘研’为定”考研大礼包的同时，华北电力大学人文与社会科学学院2020级辅导员马海红还为学生们做起了考前心理辅导。她根据往年考研学子的经历和经验，结合当前学生的心理特点，给出了克服焦虑、调整心态的方法，鼓励同学们打好考研的心理“硬仗”，坚持到底不放弃。

　　 “学校先后召开了300余名监考老师、300余名学生志愿者参加的培训会，各种方案、预案都齐备。希望考生们一切顺利，不负努力奋斗的时光！”赵英男说。

　　 （记者 杨 飒 周世祥 邓 晖）

(责编：郝孟佳、李依环)

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