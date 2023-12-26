原标题：在兵团，感受“冰雪少年”的运动激情

冬日的新疆，处处是银装素裹的美丽景象。在室外，寒冷的天气让人站不住脚，而一群英姿少年，正以冰雪为舞台，展现着自己对运动的热爱。

“1、2、3，加油！”走进新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场学校，一阵热烈的欢呼声引起了记者的注意。不远处的操场被厚厚的积雪覆盖，身穿不同颜色队服的孩子们正在练习足球，跑动起来脚下“咯吱”作响。运球、传球、防守、射门……看得出来孩子们的动作已是十分娴熟。

“踢雪地足球不但可以增强身体素质，还能锻炼平衡能力。踢球时要注意控制好力度、角度，克服雪地上的阻力。”六年级的守门员张兴宇弯下腰为记者讲解着，俨然一个小教练，“我学习踢足球一年多了，每扑出一个球都让我感到很有成就感。”

“雪地足球是一项新兴的冬季运动，一般采取5人制。虽然需要的场地小，但对速度和技术的要求更高。”体育教师王晨大学一毕业就从山西来到了新疆。教学过程中，孩子们对足球的热爱让他深受鼓舞：“足球运动需要梯队建设，四季都需要坚持训练。新疆的冰雪优势为孩子们练习雪地足球提供了便利，也让他们磨炼了心性，更加明白团队的意义。”

王晨介绍，在头屯河农场学校27个校园社团中，人数最多的就是足球社团。“练起来、乐起来、赛起来”的足球理念，让孩子们体验到竞技体育的魅力。在2023年中国青少年足球联赛（新疆生产建设兵团赛区）暨兵团校园足球总决赛中，头屯河农场学校获得U12女子组亚军、U12男子组第四名、U15女子组第四名的好成绩。

“唰——”，在新疆生产建设兵团第六师一〇三团学校，一队孩子脚踩冰刀飞速滑过，一旁的学校速滑队教练叶永江全神贯注，眼神一刻不离孩子们的身影。

“每年冬天下雪后，操场就会变成冰场。为了给孩子们练习速滑提供场地，老师们会在雪后给操场一遍遍浇水，让场地结冰。这冰场冻瓷实了，孩子们就能练起来了！”见记者有些好奇，叶永江解释道。

据介绍，一〇三团学校开设速滑课程已有20多年，目前，学校速滑队里集合了来自学校二年级至九年级的30多个学生。2019年，一〇三团学校被教育部命名为“全国青少年校园冰雪运动特色学校”。

“2000年，我第一次带队参加全疆比赛，孩子们就拿了两块金牌！在今年举行的兵团第十届青少年速度滑冰锦标赛上，我们学校的速滑队获得了团体总分第二名，刷新了历史最好成绩。”说起孩子们的比赛成绩，叶永江满是自豪。

在第十届青少年速度滑冰锦标赛中获得男子丙组短距离追逐赛季军的马浩宇练习速滑已有4年，是队伍里的一员“老将”。谈起自己最喜欢的运动员，他显得有些羞涩：“我的偶像是武大靖和任子威，我也想像他们一样，在冰场上为国争光！”

二年级的许晨澜刚学习速滑不久，脚步还有些踉跄，一不小心摔倒在了冰面上。“一开始上冰我有点怕，但现在我已经越滑越好啦！”拍拍膝盖，小姑娘笑着说，“速滑是我的爱好，我会继续坚持下去。”

严寒扑不灭孩子们参加体育运动的热情，冰雪运动的种子正在这群“热血”少年的心中发芽，生长……

（记者 李春剑 杨雪丹 尚 杰）

(责编：郝孟佳、李依环)