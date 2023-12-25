原标题：世界首台聚合物燃烧过程 实时在线分析仪通过鉴定

12月22日，记者获悉，四川大学完成的“聚合物燃烧过程实时在线分析仪器与系统”项目日前通过成果鉴定。这是世界首台（套）能同时实时在线检测与分析聚合物阻燃性能、真实燃烧行为与阻燃机理的科研仪器。

有机高分子材料目前正广泛应用于国民经济和人民生活。与金属材料和无机非金属材料相比，有机高分子材料具有易燃性，易引发火灾。赋予有机高分子材料阻燃性，是从源头上解决易燃高分子材料引发火灾的有效措施。但由于缺乏能够实时在线精确分析聚合物燃烧过程的仪器，已有阻燃机理研究仅能在非真实火环境下进行，不能有效指导阻燃化设计。

为此，四川大学化学学院王玉忠院士团队历时近40年，对高分子材料无卤阻燃领域系统进行研究，提出和发展了阻燃新理论和新方法，并开发出各种无卤阻燃高分子材料体系与阻燃技术。相关体系与方法已在国内外企业中得到应用。

研究团队创制出的聚合物燃烧过程实时在线分析仪器与系统，能够科学表现聚合物真实燃烧行为，实时在线分析聚合物热释放、烟释放、瞬态自由基、官能团、精细化学结构、表征燃烧和阻燃性能等，并同时原位分析燃烧行为和机理。聚合物燃烧过程实时在线分析仪器与系统的成功研制填补了聚合物燃烧实时在线分析检测领域的空白。由中国仪器仪表学会组织的专家团队鉴定认为，该聚合物燃烧过程实时在线分析仪器与系统技术水平高、创新性强、具有自主知识产权，各种性能及功能指标优于现有国内外用于阻燃研究的商品化仪器。

（邓娅萍 陈科 实习记者李诏宇）

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