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“飞龙”机器人可远距离灭火

2023年12月25日08:13 | 来源：科技日报
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原标题：“飞龙”机器人可远距离灭火

　　“龙消防员”在日本福岛举行的世界机器人峰会开幕式上进行表演（资料照片）。图片来源：日本东北大学田所实验室

　　据12月22日出版的《机器人与人工智能前沿》报道，日本东北大学研究人员发明了一条“飞龙”，它会用喷水来灭火。这种新型机器人被称为“龙消防员”。研究人员设想，世界各地的机器人专家可通过开源论文来设计机器人，并打造自己的“龙消防队”。

　　新研究展示的是一个4米长、可远程控制的飞行消防软管机器人原型。该机器人的设计目的是，通过直接接近火源来安全高效地扑灭建筑物内的大火。

　　“龙消防员”的消防水带由其头部等部位喷出的8个可控水柱推动。它可在距地面2米的高度“飞行”。消防水带可改变形状并朝向火焰，由后方的轮式推车中的控制单元控制。这辆推车通过供水管连接到一辆装有1.4万升蓄水箱的消防车上。喷嘴以每秒6.6升的速度喷水，压力高达1兆帕斯卡。软管的顶端包含一个传统热成像摄像头，其有助于找到发生火灾的位置。

　　不过，该机器人设计仍有局限。如对“龙消防员”的被动减振机制仍未落实，这导致其准备飞行的时间过长。在户外应用中，火灾产生的热量会导致包裹水管和电缆的波纹管产生变形。（记者张佳欣）

(责编：李昉、郝孟佳)

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