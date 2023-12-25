原标题：内服振动胶囊有望治疗肥胖

当人们饱餐一顿时，胃会向大脑发出信号，从而让身体意识到是时候停止进食了。现在，美国麻省理工学院工程师利用这一原理设计出可在胃内振动的可服用胶囊。这种振动会激活与感知胃扩张时相同的伸展感受器，从而产生一种虚幻的饱腹感。该研究发表在12月22日的《科学进展》杂志上。

研究人员设计了一种复合维生素大小的胶囊，其中包括一个振动元件。当这种由小型氧化银电池供电的胶囊到达胃部时，酸性胃液会溶解覆盖在胶囊上的凝胶膜激活振动马达。

一旦胶囊开始振动，它就会激活伸展感受器，通过刺激迷走神经向大脑发送信号。研究人员跟踪了设备振动期间的激素水平，发现它们反映了饭后的激素释放模式。

研究发现，在进食前20分钟服用该胶囊，可刺激发出饱腹感的激素释放，从而将食物摄入量减少约40%。

目前版本的胶囊被设计为在到达胃后振动约30分钟。研究人员计划对其进行改造，使其在胃内停留更长时间，以便根据需要可无线打开和关闭。在动物研究中，这些胶囊在四五天内就会通过消化道排出，且实验动物没有表现出任何阻塞、穿孔或其他副作用的迹象。（记者张佳欣）

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