原标题：小巷书店暖人心

夜里，一位背着书包的学生走进书店，在书架间踱着步，打量着书店里的一本本书。

店老板李波瞥了一眼手表，时针已走过10字那格的大半，他看着这位犹豫不决的学生，凑上前。

“同学，想要啥类型的书？”老板的询问把正在选书的学生吓了一跳，他怯生生地说：“今天是我18岁生日，想给自己选本书纪念一下，但是今天早上出门时……”

他的声音慢慢弱了下来，眼神摇摆不定，李波一下子明白了，说到：“想要啥书尽管挑，不收你钱，就当是一份生日祝福。”

话音刚落，学生的脸上便绽放出按捺不住的笑容：“感谢您，这是我收到最温暖的成年礼物。”学生说。

李波经营的书店位于湖南省长沙市开福区清水塘街道的小巷子里，对面就是长沙市第一中学。营业近20年，像这样的暖心事日日可见。

“老板，我妈放学没来接我，借一下电话。”

“老板，这本书可否借一天，我想看看内容再买。”

…………

每当到了放学时分，附近的学生一群接一群走进书店，好不热闹。店面虽不大，但是老板率直热情的性格、无微不至的关怀，让这里成了学生的暖心书店。

“一开始，开书店不过是养家糊口的生计，但是这么多年来，在和孩子们的相处中，我和我的书店都有了些许改变。”李波的书店虽小，但是业务一点不少，如今失物招领、帮热饭菜、提供共享雨伞等也是书店的“日常工作”。

“每次来书店找书，老板都很热情地提供帮助，遇到没有的学习资料，老板登记后，当天晚上就能拿到。”高一学生刘欣入学不久，就已成为书店的常客。

每天都跟孩子们打交道，李波也觉得舒服自在。“学生们愿意找我诉衷肠，我也乐意帮助他们解决难题。”李波的微信好友中有六成以上是学生。

“书店是城市的文明灯塔，小巷里的书店更是为街道增添了几许浓厚书香。二十年来，店主李波陪伴了一代又一代学子的成长，他建立的由几百名长沙市一中毕业生构成的粉丝群为街道、社区搭建了吸纳和凝聚人才的平台。未来，希望在街道和社区的共同努力下，让小巷里的书店也可以香飘万里。”长沙市开福区清水塘街道党工委书记袁茜说到。

因为这场“爱的奔赴”，李波已经收到了400多张往届和在校学生的明信片，上面满满当当写的都是感谢的话语。深夜里，半拉下卷帘门，李波常常就着昏黄温暖的灯光，认真地翻看着每位同学的心声。这晚，他翻开一张明信片，看到最后一句话，不觉眼眶湿润，上面写着：“整个书店都在发光，书在发光，你们亦是……”

（记者 赵嘉伟）

(责编：李昉、郝孟佳)