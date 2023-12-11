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我国已累计培养1100多万研究生

2023年12月11日19:30 | 来源：新华网
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新华社上海12月11日电（记者杨湛菲）教育部11日在上海召开新时代研究生教育教学改革座谈推进会。记者从会上获悉，我国已累计培养1100多万研究生。目前，我国有117个一级学科和67个专业学位类别，全国范围内布局了1.9万多个学位授权点。进入新时代，全国780多个研究生培养单位向经济社会发展主战场输送了60多万名博士和670多万名硕士。2022年，在学研究生人数达365万。

据介绍，近年来，数理化生等基础学科得到加强，理工农医类博士点、硕士点在全部博士点、硕士点的占比分别稳定在70%、50%左右。同时新增了量子科学与技术、先进能源等39个目录外一级交叉学科点和半导体材料与器件等6196个目录外二级学科或交叉学科点，增强研究生教育对科学前沿和关键领域的支撑能力。

出台《研究生导师指导行为准则》等制度、每年10余万人次导师接受专门培训、打破学位授权点“终身制”、加大学位论文抽检力度……近年来，导师指导能力和水平不断提高，学位论文质量持续提升，更高水平的研究生培养体系加快建设。学位点授权、招生、培养、评价等关键环节统筹联动，推进学术学位和专业学位分类发展。

教育部提出，在3年内培养一批厚基础、实战型、能集中解决企业最急迫技术难题的高层次创新人才。加快布局社会需求强、就业前景广、人才缺口大的学科专业，优化学科专业的区域布局。深入研究AI技术对研究生教育教学的影响，做好政策和技术储备。

(责编：卫嘉、白宇)

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