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中国音乐学院“音乐厅里的思政课”开讲

2023年12月11日10:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月11日电 （记者郝孟佳）近日，中国音乐学院2023年第三期“音乐厅里的思政课”在学校国音堂开讲。以“当冼星海‘遇到’马克思”为主题，延安革命纪念馆党委书记、馆长、陕西省十三届政协委员刘妮运用讲唱结合的方式，带领师生走进人民音乐家冼星海的音乐人生和《黄河大合唱》的背后故事，讲述了一堂生动而深刻的“音乐厅里的思政课”。

中国音乐学院

中国音乐学院2023年第三期“音乐厅里的思政课”在学校国音堂开讲。学校供图

刘妮带领现场师生重温了鲁艺艺术教育与中华民族复兴、冼星海音乐梦的实现与《黄河大合唱》的诞生、冼星海的音乐人生与马克思主义信仰等内容，辅之以声歌系、钢琴系学生的表演，使大家深刻感受到了红色音乐鼓舞人心的巨大力量，深刻感受到了延安文艺精神是一种永不过时的革命精神。

与刘妮的讲述同时进行的是现场《黄河大合唱》的精彩演绎。声歌系与钢琴系的同学们先后表演了《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧，黄河》等《黄河大合唱》中的七个乐章。

中国音乐学院院长李心草

中国音乐学院院长李心草现场指挥。学校供图

中国音乐学院院长李心草上台即兴指挥了《黄河大合唱》的第七乐章《保卫黄河》。李心草对作品的诠释保持了严谨的学术风格，对音乐细节进行了细致处理，将音乐的情感与动力自然地表达出来，既有音乐整体的恢弘气势与激昂情绪，更有音乐中的旋律所表达的深厚情感，极具震撼力和感染力，令在场师生切身感受到团结奋进的力量，将整堂思政课推向了高潮。

声歌系在读硕士研究生安琪用真挚的情感和浑厚的声音演唱《黄河颂》，展现了对母亲河的讴歌与赞颂，也唱出了黄河桀骜不驯的血性和中华民族的英雄气概。声歌系在读硕士研究生郝君波与何浩源的《河边对口曲》形象地叙述了流亡群众的悲惨遭遇，显示了“打回老家去”的斗争决心。声歌系在读博士研究生、中国歌剧舞剧院歌唱家杨琪对《黄河怨》如泣如诉的演绎，诠释了多重的深厚感情，不仅有一种深深的哀怨，更表达了对中华民族所遭受苦难的情感升华。

课上，刘妮对现场同学发出倡议，希望大家牢记艺术家的使命与责任、传承“鲁艺”薪火、践行延安精神，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

(责编：李昉、熊旭)

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