人民网北京12月11日电 （记者郝孟佳）近日，“面向未来的校长空间领导力建设”研讨会在北京召开。来自北京、广东、江苏、云南等地的近500名中小学校长和管理者齐聚北京，共话中小学校空间建设与布局，共议教育建筑中所蕴含的美学逻辑和育人价值。

“面向未来的校长空间领导力建设”研讨会。主办方供图

北京教育融媒体中心党委副书记、主任张淑芳在致辞中表示，中小学校承担着培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要使命，在推进基础教育高质量内涵式发展的新阶段，学校空间建设已成为提升教育质量的重要内容，也对中小学校长的空间领导力提出了新的挑战，期待此次研讨会能够切实帮助参会校长和学校管理者进一步明晰学校空间领导的重点、方向与路径，提升对空间领导力的认识。

北京师范大学教育学部教授、博士生导师张东娇从学校管理之善、之直觉、之和谐三个维度，讲解了当代学校管理美学。她提到，高质量的学校管理可以成就更加美好的教育生活。

基于自身对学校空间重构的参与与观察，国家督学、北京中关村三小原校长刘可钦提出，未来的校园建设需要做出变革、整体设计，要打造多样性、可调节的学习空间，更好地服务师生成长发展，适应教育教学变革。

教育建筑与产业发展研究院常务副院长王小工认为，每一所校园的设计都应力求营建一个以学生为中心，有利于学生交流学习和可持续发展的成长环境，让校园建筑成为莘莘学子学习和生活的乐土。

研讨会上，北京四中雄安校区创校校长黄春，浙江省临海市大洋中心校党总支书记、校长单明芳，北京市海淀区七一小学党委书记、校长胡振芳，杭州市青春中学党总支书记、校长杨水生等嘉宾，也分别从各自的办学经历和管理实践出发，通过生动的案例展示和与会者分享了他们在学校整体规划和空间建设中的思想理念、具体路径和行动策略。

据悉，此次研讨会由北京教育融媒体中心、《中小学管理》杂志社、北京经济技术开发区社会事业局主办，北京市第二中学经开区学校、人大附中亦庄新城学校承办。研讨会还特别安排了“实地解读校园”这一环节，让校长们走出会场深入校园，用双腿丈量，用双手触摸，用眼睛发现，近距离体验观察两所活动承办学校的校园建设和育人空间。

(责编：李依环、熊旭)