12月10日上午，清华大学党委首次面向全校党员开展集中培训，贯彻落实党的二十大精神和学校第十五次党代会精神，巩固深化主题教育成果，进一步强化全校党员的宗旨意识和责任意识，激励全校党员进一步发挥先锋模范作用，立足学习和工作岗位争创一流，在推动高质量发展中挑重担、作标杆。中央党校（国家行政学院）分管日常工作的副校长（副院长）谢春涛以“中国共产党与中华民族伟大复兴”为题作专题报告。清华大学党委书记、党校校长邱勇主持培训并讲话。清华大学党委副书记、校长王希勤等校领导班子成员，全校2.6万余名党员在新清华学堂主会场和400余个分会场参加培训。

谢春涛作报告。

谢春涛以中华民族伟大复兴为主题，结合大量生动鲜活的历史案例带领全校党员重温党的百年奋斗历程。他从夺取新民主主义革命伟大胜利、完成社会主义革命和推进社会主义建设、进行改革开放和社会主义现代化建设、开创中国特色社会主义新时代四个历史阶段回顾总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验。

谢春涛指出，中国共产党自成立以来，始终肩负着领导人民实现中华民族伟大复兴的历史使命。中国共产党经过28年新民主主义革命，建立人民当家作主的中华人民共和国，实现民族独立、人民解放，为实现中华民族伟大复兴创造了根本社会条件。新中国成立后，中国共产党领导人民进行社会主义革命，人民当家作主的政治架构、经济基础、法律原则、制度框架基本确立并不断发展，为实现中华民族伟大复兴奠定了根本政治前提和制度基础。改革开放以来，中国共产党人始终坚持以经济建设为中心，不断深化改革，逐步扩大开放，开创和发展了中国特色社会主义，为实现中华民族伟大复兴提供了体制保证和物质条件。

谢春涛强调，党的十八大以来，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。走过百年奋斗历程的中国共产党在革命性锻造中更加坚强有力，中国人民的前进动力更加强大、奋斗精神更加昂扬、必胜信念更加坚定，焕发出更为强烈的历史自觉和主动精神，为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

谢春涛表示，在新中国成立特别是改革开放以来长期探索和实践的基础上，经过党的十八大以来在理论和实践上的创新突破，中国共产党成功推进和拓展了中国式现代化。党的二十大报告指出，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

谢春涛说，中国共产党坚持独立自主、领导中国人民探索出中国式现代化道路，创造了有些西方国家用一百年甚至更长时间才取得的成就，这一奇迹背后所展现的中国特色社会主义道路、制度以及中国共产党人的理念、意志等足以使我们相信，中国共产党一定能够团结带领中国人民实现中华民族伟大复兴的宏伟目标。我们要更加深刻地认识到“两个确立”的决定性意义，把握新时代新征程党的中心任务，不断增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，为全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

邱勇讲话。

邱勇在讲话中表示，今天全校党员集中起来一起思考在实现中华民族伟大复兴的历史伟业中我们这一代共产党员的责任和使命，今后更要一起行动，立足本职工作为推动学校高质量发展、服务国家高质量发展作出应有贡献。围绕如何看待新百年以来清华的改革发展、如何认识高质量发展、如何认识开新局等推动学校工作的重要问题，邱勇与大家进行了深入交流。他表示，新百年以来，清华大学事业发展迈上新的高度。回顾110年来取得的成绩，我们充满自信。面向未来，我们更加从容，更加集中精力做最有意义、最有价值的事情。

邱勇指出，学校第十五次党代会聚焦高质量发展主题，提出了“八个必须”的认识并作出部署。全校各级党组织、各单位要紧密结合自身的职责定位和工作实际，把学校高质量发展的总体目标具体化为本单位可落实的明确任务，细化为可执行的清晰标准，一刻不停地抓紧抓实。推动学生思想政治工作高质量发展，必须关注效果、强调落实、提升覆盖面，坚持守正创新。推动后勤工作高质量发展，要聚焦解决关键问题，主动补短板、强弱项、堵漏洞，在细节中提升工作品位，关心后勤职工、增强服务意识、坚持从严要求。推动机关部处工作高质量发展，要认识到高质量是目标、也是路径，是外部约束、也是自我要求，要有较真的精神，切实增强开新局的紧迫性。推动院系工作高质量发展，要以改革激发内生动力，以高质量党建引领高质量发展。推动科研工作高质量发展，要把高质量科研与高质量科研管理结合起来，把大学创新体系建设与国家创新体系建设结合起来，在攻坚克难中推进国际科研合作和学术生态建设。邱勇强调，唯有风清气正，才会欣欣向荣。要把巡视整改作为推动高质量发展的重要抓手，强化党组织的作用，营造风清气正的良好政治生态和育人环境。

邱勇强调，2023年，学校党委进一步加强党对学校的全面领导，制定全面贯彻落实党的二十大精神行动方案，形成了有利于高质量发展的新态势；通过巡视整改形成自我发现问题、主动解决问题、党性党风党纪一起抓的长效机制，赢得了高质量发展的主动权，为推动学校高质量发展开出了新局、开出了好局。希望全校党员以清华优秀共产党员为榜样，在坚定理想信念、推动高质量发展、遵规守纪、锤炼作风等方面发挥先锋模范作用。我们要再接再厉、更上一层楼，继续深化主题教育成果，巩固来之不易的新局面，向新的高度再出发。

集中培训主会场。

党龄均已超过50年的离退休党员伉俪林登彩、暴淑贞一同在熊知行楼多功能厅分会场认真聆听了报告。他们表示：“清华大学大多数老党员身上，都有着对党无限热爱、无比忠诚的感情，有着对革命前辈和英烈强烈的感恩之心，有着对清华大学难以割舍的深厚情怀。作为老党员，我们要紧跟时代步伐，活到老、学到老、奉献到老，为推进学校事业高质量发展贡献智慧和力量。”

集成电路学院青年教师唐建石表示，作为一名刚刚转正的党员，今天的培训不仅加深了自己对党史党章和中国特色社会主义制度优越性的认识，也更加明晰身上的责任。在今后工作中要将理论学习与教学科研工作更好地结合起来，主动服务国家重大战略需求，以“十年磨一剑”和“时不我待”的精神，攻坚克难、勇于担当，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。学生社区中心学生公寓区事务科党支部书记王伟表示，听完谢老师的报告与邱老师的讲话，倍感振奋，也深感肩负重担。要在日常工作中更加积极地发挥党员先锋模范作用，开拓进取、行胜于言，为学校人才培养工作做好后勤保障。2021级电子系博士生王昊说，通过这次学习，自己更加认识到实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。新时代的伟大事业需要艰苦奋斗,在追寻伟大梦想的路上，清华学子重任在肩，要坚定理想信念、保持奋斗的激情，以不懈努力为谱写新时代华章贡献应有之力。

本次集中培训分为集中学习环节与集中讨论环节。12月10日至17日，各党支部或党小组将围绕“深化对党的历史、新征程上党的中心任务的全面理解，深刻把握以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的重大意义，坚定信心、勇毅前行，投身强国建设、民族复兴伟业”和“以高质量党建引领学校高质量发展，大力推进《清华大学全面贯彻落实党的二十大精神行动方案》各项工作，凝心聚力、团结奋斗，坚定迈向世界一流大学前列”主题结合实际开展集中讨论，进一步做好学习教育的深化、内化、转化工作，切实推动党员教育见成效、出实效。

自2023年秋季学期起，清华大学党委将每学期开展全校党员集中培训，确保让最好的教学资源覆盖最大的范围，推动形成整体的学习氛围，强化党员身份认同，增强责任感和使命感。

来源：清华大学

(责编：郝孟佳、熊旭)