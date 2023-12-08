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应金萍：引领 统筹 协同 融合 “四大工程”让思政课“活”起来

2023年12月08日22:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月8日电 （记者鲁婧）今天，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。浙江商业职业技术学院党委副书记应金萍出席圆桌论坛并发言。

浙江商业职业技术学院党委副书记应金萍在论坛中发言。

浙江商业职业技术学院党委副书记应金萍在论坛中发言。

在论坛中，围绕议题“大思政创新实践”，应金萍结合工作实践谈到，学校守正创新，用“四大工程”推进大思政课建设，开启“大思政课”的新篇章。

应金萍介绍，这四个工程分别是：引领工程、统筹工程、协同工程、融合工程。引领工程以思政课程为核心，通过课程上线、课堂直播、角色转换、丰富体系四个方面推进核心课程建设，使活动和思想引领很好地结合，创新实现“大思政课”从学校小课堂走向社会大课堂。

“统筹工程是‘大思政课’建设的一种能力。”应金萍表示，统筹工程主要进行“四库”建设：即资源库建设、师资库建设、场馆库建设、基地库建设。她说，这个工程促进了思政课的理论学习与现实社会相结合，让“大思政课”真正入脑入心。

第三个是协同工程，应金萍介绍，学校将课程思政和思政课程进行横向协同的同时，还主动将课程推进到中小学中，进行大中小学思政课一体化教学的纵向协同。她说：“协同工程是影响思政育人效果的关键环节，也构筑了学校‘大思政课’建设的工作格局，从顶层设计和学校思政实践相对应，作用不可替代。”

第四是融合工程，应金萍介绍，“大思政课”建设中要有一种情怀，以高质量党建引领高质量发展，将党建与中心工作融合。

应金萍指出，未来不管哪个学校，“大思政课”一定要面向时代、面向生活、面向社会实际，在推进中国式现代化进程中更好发挥引领作用。

(责编：赵娜、刘凡)

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