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张先庚：建设好市域产教联合体，需政校行企协同努力

2023年12月08日20:09 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月8日电 （记者刘鑫）今日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。四川护理职业学院党委副书记、院长张先庚出席圆桌论坛并发言。

四川护理职业学院党委副书记、院长张先庚出席圆桌论坛并发言。

四川护理职业学院党委副书记、院长张先庚出席圆桌论坛并发言。

“从校企合作到产教融合，再到产教城一体化，是职业教育不断发展、融入经济社会发展的演变过程。”持续做好产教城深度融合，张先庚认为关键在于三点：一是建立校市共建机制。推进以政府为主导的“政校行企”一体化模式，为高效推进融合作保障；二是加强统筹管理与规划。综合考量人口、产业、教育状况，加快职业教育资源、城市布局、人才培养、产业发展统筹管理与规划；三是强化高效管理保障。制定相关政策、职责分工、考核体系，搭建产教融合智慧化管理平台，落实人财物保障。

张先庚介绍了四川护理职业学院在产教城深度融合方面所做的探索，重点介绍了以厅市共建为抓手，聚集“一老一小”特色，推动成渝双城经济圈现代护理职业教育联盟、民族地区乡村振兴、红色康养基地产业建设等方面的创新与实践，助推区域卫生健康事业和经济社会发展，全面推动产教城深度融合。

张先庚表示，“要建设好市域产教联合体，需政府、学校、行业、企业四方面各司其职、协同推进。”

张先庚指出，政府层面，完善政策制度，主导建立多元协同、共建共管的治理保障体系，督促各项措施落实到位；学校层面，对接产业需求，改革人才培养模式，构建教育链、人才链、产业链、创新链“四链”融合新生态；行业层面，主导建立学校、产业、区域协同推进机制，促进人才培养与产业发展紧密对接；企业层面，主动融入市域产教联合体建设，加大资源投入，创新校企共建合作模式，加快推进新方法、新技术、新工艺、新标准的转化应用，创新校企“双元”育人机制，提高人才培养质量，提升产业服务地方经济能力。

建设好市域产教联合体是推进新时代职业教育改革的重要抓手，也是推进职业教育、产业发展、城市建设高质量发展的关键。

(责编：许珺、刘凡)

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