人民网呼和浩特12月8日电 （记者赵娜）今天上午，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。黑龙江农业经济职业学院副校长聂洪臣出席圆桌论坛并发言。

黑龙江农业经济职业学院副校长聂洪臣出席圆桌论坛并发言。

全面推进乡村振兴，实施乡村振兴战略，是党中央着眼“两个一百年”奋斗目标和补上“三农”短板、夯实“三农”基础作出的战略安排。农业职业院校如何为乡村振兴提供更好的人才与智力支撑？聂洪臣表示，要以校企政共同体建设为突破口，探索服务乡村振兴的有效载体和模式，实现校地“同频共振”，助力乡村振兴。

“要跳出‘学院’办农职，创新校企政协同发展共同体建设路径和机制。”聂洪臣说，黑龙江农业经济职业学院以校地共建为主导，以服务市县重点产业链为主线，一地一策，突破校企、校校单向合作，融合农业企业、职业学校、科研院所等资源，实现精准育人、聚力攻关，形成了服务宁安对俄农业、讷河玉米深加工、甘南畜牧、东宁食用菌等校企政共同体，建立了“人才共育、资源共享、过程共管、成果共用、多方共赢”产学研合作机制。

据介绍，黑龙江农业经济职业学院基于农业生产、加工、销售等产业链条，重点建设现代农业、现代畜牧、绿色食品、农业经济贸易、农业信息技术五大专业群，培养了大批“懂农业、爱农村、爱农民”、精技术、会管理、善经营的复合型人才。

聂洪臣表示，下一步，黑龙江农业经济职业学院将对接龙江“652”农业产业体系，推动“种养加管”专业群融合发展，深入探索中高本一体化培养、校地校企联合育人，持续优化涉农技术技能人才供给，聚焦种子、黑土地保护等技术攻关，打造农业应用技术服务高地。

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