人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

聂洪臣：打造校企政命运共同体 书写乡村振兴的时代答卷

2023年12月08日16:45 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网呼和浩特12月8日电 （记者赵娜）今天上午，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。黑龙江农业经济职业学院副校长聂洪臣出席圆桌论坛并发言。

黑龙江农业经济职业学院副校长聂洪臣出席圆桌论坛并发言。

黑龙江农业经济职业学院副校长聂洪臣出席圆桌论坛并发言。

全面推进乡村振兴，实施乡村振兴战略，是党中央着眼“两个一百年”奋斗目标和补上“三农”短板、夯实“三农”基础作出的战略安排。农业职业院校如何为乡村振兴提供更好的人才与智力支撑？聂洪臣表示，要以校企政共同体建设为突破口，探索服务乡村振兴的有效载体和模式，实现校地“同频共振”，助力乡村振兴。

“要跳出‘学院’办农职，创新校企政协同发展共同体建设路径和机制。”聂洪臣说，黑龙江农业经济职业学院以校地共建为主导，以服务市县重点产业链为主线，一地一策，突破校企、校校单向合作，融合农业企业、职业学校、科研院所等资源，实现精准育人、聚力攻关，形成了服务宁安对俄农业、讷河玉米深加工、甘南畜牧、东宁食用菌等校企政共同体，建立了“人才共育、资源共享、过程共管、成果共用、多方共赢”产学研合作机制。

据介绍，黑龙江农业经济职业学院基于农业生产、加工、销售等产业链条，重点建设现代农业、现代畜牧、绿色食品、农业经济贸易、农业信息技术五大专业群，培养了大批“懂农业、爱农村、爱农民”、精技术、会管理、善经营的复合型人才。

聂洪臣表示，下一步，黑龙江农业经济职业学院将对接龙江“652”农业产业体系，推动“种养加管”专业群融合发展，深入探索中高本一体化培养、校地校企联合育人，持续优化涉农技术技能人才供给，聚焦种子、黑土地保护等技术攻关，打造农业应用技术服务高地。

(责编：许珺、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部