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刘东华：推进产教城深度融合 赋能区域高质量发展

2023年12月08日16:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月8日电 （记者孙竞）今天，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。通辽职业学院党委副书记、院长刘东华出席分论坛并发言。

通辽职业学院党委副书记、院长刘东华出席分论坛并发言。

通辽职业学院党委副书记、院长刘东华出席分论坛并发言。

当前，各地不断深化产教城融合，打造新时代职业教育创新发展新格局。刘东华认为，产教城深度融合的关键在四点：产教融合、产城融合、校城融合、校地融合。

刘东华谈到，产教融合是现代职业教育的基本特征，也是最大优势，更是改革的难点与重点。实现产教深度融合，就要坚持把专业链建在产业链上，校企深度实施订单定向培养，紧盯产业岗位特性与需求，共研人才培养方案、教学标准，共培教学资源和成果，共育教学团队、“双师”团队，真正实现校企双主体育人。

在产城融合方面，刘东华认为，从产业对城市的支撑来看，产业转型升级可以推动城区发展，实现“财税+人口”双红利。释放财税红利可加大教育资金投入，提升院校办学水平。释放人才红利可刺激技术技能人才供给，满足重点产业、园区企业对人才需求，进而实现教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，赋能产业高质量发展。

谈到校城融合，刘东华建议，应该引导园区与院校打破空间壁垒，围绕区域主导产业和领军企业，推动建设实体化运行的产业学院、高水平产教融合实训基地、校中厂、厂中校等，形成职教园区+产业园区融合新模式。同时，立足长远规划建设职教园区，通过整合职教资源，扩大办学规模，重点服务区域社会民生及产业发展，解决高水平技术人才紧缺、企业员工流失等问题。

关于校地融合，刘东华在发言中表示，推进产教城深度融合的落脚点是需要建立健全更加稳定的“政府主导、校企主体、全社会参与”运行机制，要充分发挥高校理事会作用，统筹指导院校建设与发展，建立健全内部运行、激励约束、监督评价等规章制度，切实保障各主体权益。

“产教城深度融合可加快城镇化建设、助推区域产业转型升级，实现教育现代化，特别是针对新兴战略产业发展具有重要意义。”刘东华说，“但事实上，产教城深度融合仍存在一些挑战，如长远规划建设综合性职教园区，目前多停留在政府投资建设、学院运行管理，企业尚未深度参与，管理模式也不够灵活，需要进一步推进。”

他同时建议，加强顶层设计，总体统筹市域产教联合体建设，形成组合式政策激励。优化市域内职业教育专业布局，建立内部衔接、外部对接、多元立交的人才培养模式。结合市域重点、特色产业发展，整合优化产业园区资源，建立多方协同联动创新机制，将产教城深度融合逐步升级到产教科城深度融合。

(责编：许珺、刘凡)

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