人民网呼和浩特12月8日电 （白炅）今天上午，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。重庆电子工程职业学院党委副书记龚小勇出席圆桌论坛并发言。

重庆电子工程职业学院党委副书记龚小勇出席圆桌论坛并发言。

龚小勇表示，职业教育在当前经济社会发展过程中扮演着重要角色。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视职业教育发展，强调优化职业教育类型定位，稳步发展职业本科教育，加快构建现代职业教育体系。

谈及如何应对我国职业教育发展面临的挑战，龚小勇分享了重庆电子工程职业学院的经验和做法，“一方面，要加快推进本科层次职业学校的设置和建设。重庆电子工程职业学院全力申创本科层次职业学校，致力于早日将学校建成‘中国特色、全国顶尖、世界水平’的电子信息类职业技术大学；另一方面，要推动产教融合走深走实。学校牵头成立‘成渝地区双城经济圈’等5个产教联盟，搭建国家级高技能人才培训基地等6个职业技能服务平台，牵头成立国家级西部职业教育基地产教联合体以及全国网络空间安全、全国万物智联行业、全国移动通信等3个产教融合共同体，助力成渝地区产业转型升级。”

推动职业教育高质量发展，关键在哪里？龚小勇认为离不开科技这第一生产力、人才这第一资源、创新这第一动力。他提出三个关键点：第一，职业教育高质量发展的核心是提升人才培养质量，为经济的高质量发展培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠；第二，职业教育高质量发展的动力在创新，强化职业教育办学形态改革创新，是推动职业教育高质量发展的动力；第三，职业教育高质量发展的保障在于教师，打造高素质专业化职教师资队伍，是推动职业教育高质量发展的人才支撑。

他表示，重庆电子工程职业学院将继续坚持电子信息办学特色，有力推动重庆产业高质量发展，为区域经济社会发展和成渝地区双城经济圈建设提供有力人才支撑，助力建设制造强国、质量强国、数字中国。

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