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张先庚：成为一名“大先生”，要努力做到“五大”

2023年12月08日16:13 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月8日电 （记者刘鑫）今天上午，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。2022年全国教书育人楷模、四川护理职业学院院长张先庚出席论坛并作主题发言。

2022年全国教书育人楷模、四川护理职业学院院长张先庚出席论坛并发言。

2022年全国教书育人楷模、四川护理职业学院院长张先庚出席论坛并发言。

“职业人才培养是推动职业技术高质量发展的核心，为培养社会所需要的高素质职业技术技能人才，推动职业教育高质量发展，教师是关键。”张先庚表示，“要成为一名党和人民满意的‘大先生’，要努力做到‘五大’。”

一要有大情怀，胸怀“国之大者”，至诚报国典范。“大先生”应肩负起时代赋予的使命责任，想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，为党分忧、为国尽责、为民奉献。

二要有大德行，做信念坚定，行为世范的表率。围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，始终做到信念坚定，师德为上，自觉践行言为士则、行为世范，以身作则，用自身道德情操感染学生。

三要有大智慧，做启智润心、教书育人的模范。新时代的“大先生”要把教书育人作为毕生所追求的事业，扎根教学一线，刻苦钻研，因材施教，潜心教书育人。要遵循学生的认知规律和成长逻辑，关爱学生、理解学生、教育学生，同时注重情感教育，心理沟通。

四要有大学问，做勤学笃行、敢为人先的示范。学高为师，培养堪当民族复兴重任的社会主义建设者和接班人，必须有一批学术造诣高深，社会影响深远的“大先生”。

五要有大爱无疆的高尚情操，做爱生如子、甘于奉献的楷模。“大先生”应始终秉承“教育是一个灵魂唤醒另一个灵魂，没有爱就没有教育”的理念；始终坚信“每一名学生背后都是一个家庭，只有他们成长成才，才不会辜负家庭的期望”；始终坚守“爱生如子、赤诚奉献”的美好师德，用爱育爱，用爱激爱，用爱传播爱。

(责编：许珺、刘凡)

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