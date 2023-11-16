10月21日至25日，中国人民大学党委书记张东刚率团访问乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。访问期间，张东刚与乌兹别克斯坦撒马尔罕国立大学校长哈尔穆拉多夫、国立米尔扎·兀鲁伯大学校长伊诺姆·马吉多夫、哈萨克斯坦欧亚国立大学校长叶尔兰·斯迪阔夫、纳扎尔巴耶夫大学校长伊莱桑·阿德西达等就双方面向共建“一带一路”人文交流新机制，共商双方高校新合作，共创美好新未来进行了坦诚务实的会谈。各高校皆将高质量共建“一带一路”视为合作的重中之重，并就未来深入开展交流合作达成多项共识，旨在实现“共建‘一带一路’国家高校科研力量的战略对接，为“一带一路”第二个十年谱写新篇章。

张东刚会见纳扎尔巴耶夫大学校长伊莱桑·阿德西达

出访期间，张东刚还出席了“中国式现代化研究丛书”（第一辑）哈萨克文版、乌兹别克文版新书首发仪式、高质量共建“一带一路”十周年中乌学术研讨会、2023年“一带一路”共建国家出版合作体高峰论坛暨首届中国-中亚出版合作体论坛和“一带一路”倡议十周年青年论坛暨中哈青年领袖理论研讨会。

构建中国-中亚出版合作新机制 共享中国式现代化成功经验

10月22日下午，“中国式现代化研究丛书”乌兹别克文版（第一辑）新书发布仪式在乌兹别克斯坦塔什干举办。本次活动由中国人民大学出版社和乌兹别克斯坦丝绸之路出版社共同主办，张东刚与乌兹别克斯坦原副总理、原外交部长赛义德卡西莫夫·赛义德穆赫塔尔，乌兹别克斯坦原文化和体育部副部长、丝绸之路出版社社长图利亚加诺夫·沙夫卡特，乌兹别克斯坦阿里舍尔·纳沃伊国家图书馆馆长捷莎巴耶娃·乌梅达出席并致辞。

中国人民大学在乌兹别克斯坦塔什干发布了“中国式现代化研究丛书”乌兹别克文版（第一辑），向乌兹别克斯坦人民讲好中国式现代化的故事，分享中国式现代化的成功经验。学校进一步扩大“一带一路”共建国家出版合作体朋友圈，吸纳乌兹别克斯坦丝绸之路出版社正式加入“一带一路”共建国家出版合作体，完善中乌国际出版合作新机制。为丰富发展丝绸之路图书馆联盟的中国内容，学校与乌兹别克斯坦阿里舍尔·纳沃伊国家图书馆共同设立中国人民大学-乌兹别克斯坦中国书架，学校首批捐赠32种80册图书。

10月24日，以“深化国际出版合作，践行全球文明倡议”为主题的2023年“一带一路”共建国家出版合作体高峰论坛暨首届中国-中亚出版合作体论坛在哈萨克斯坦阿斯塔纳召开。该论坛被列入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛多边合作成果文件清单，是中国人民大学共建“一带一路”项目取得的又一项标志性成果。本次论坛由国家新闻出版署指导，中国人民大学与哈萨克斯坦欧亚国立大学主办，中国人民大学出版社、哈萨克斯坦欧亚国立大学新闻中心、“一带一路”共建国家出版合作体、国际文化学术交流联盟承办。张东刚与中国驻哈萨克斯坦大使馆临时代办邢芳芳出席论坛并致辞。哈萨克斯坦欧亚国立大学科研副校长马合什·赛力克、主管国际合作副校长杜曼·热马赞，中国人民大学出版社党委书记、董事长李永强等参加论坛。来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦等中亚五国的出版机构及教师学生代表70余人参会。

本次论坛将“一带一路”国家出版合作推向更高层次、更宽领域。论坛期间取得了多项重要成果：首先，在“一带一路”共建国家出版合作体框架下成立中国-中亚出版合作体，得到中亚五国出版人的积极响应，共同发表联合宣言，与会者表示中国同中亚国家出版合作潜力巨大，愿充分发挥中国-中亚出版合作体机制作用，全面提升出版合作规模，通过形式多样的出版交流活动促进各国出版人激荡思想、探讨业务、交流经验；其次，中国人民大学出版社哈萨克斯坦分社正式挂牌，在文明互鉴、合作共赢理念下，形成中哈出版合作新机制，建设中哈互译出版新生态，促进中哈学术、人文成果的互译、共享与推广；最后，发布了“中国式现代化研究丛书”（第一辑）哈萨克文版、乌兹别克文版新书重磅图书，在中亚国家讲好中国式现代化的故事，为中亚现代化发展提供借鉴。

回顾“一带一路”十年 书写未来崭新篇章

10月23日，中国人民大学国家发展与战略研究院与中亚第一所高等学府乌兹别克斯坦国立大学联合举办高质量共建“一带一路”十周年中乌学术研讨会。会上，张东刚与乌兹别克斯坦国立大学校长伊诺姆·马吉多夫签署“一带一路”与“新乌兹别克斯坦”发展战略对接合作研究中心谅解备忘录。中国驻乌兹别克斯坦共和国特命全权大使于骏发表视频致辞祝贺。研讨会由乌兹别克斯坦国立大学副校长穆苏尔姆诺夫·拉夫山主持，乌兹别克斯坦前驻华大使达尼亚尔·库尔班诺夫等嘉宾出席。

10月24日，中国人民大学国家发展与战略研究院与哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学共同举办“一带一路”倡议十周年青年论坛暨中哈青年领袖理论研讨会。在青年论坛上，张东刚、纳扎尔巴耶夫大学校长伊莱桑·阿德西达、中国驻哈萨克斯坦大使馆公参王涛、哈萨克斯坦科学与高等教育部国际合作司副司长梅尔贝克·伊兹巴萨尔先后致辞。来自中哈两国的优秀青年围绕“共促中哈实现更大发展”“共创中哈友好互信新时代”两大主题探讨共建“一带一路”高质量发展。

共建“一带一路”倡议是构建人类命运共同体的生动实践。十年来，“一带一路”倡议成为汇聚合作共识、凝聚发展力量的重要实践平台。此次出访成果丰硕，以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神为指引，以教育和人文互联互通为主线，深化合作伙伴关系，积极推动“一带一路”共建国家文明研究和学术交流，促进理论创新、成果共享、知识传播和人员往来，加强同共建国家的教育和人文交流合作，积极打造国际学术合作新平台，从不同维度为共建“一带一路”出谋划策、添砖加瓦，努力书写国家互利共赢、人民相知相亲、文明互学互鉴的丝路时代新篇章。

(责编：郝孟佳、孙竞)