人民网北京11月15日电 （记者李依环）中国教育学会第三届音乐教育大会日前在浙江音乐学院举办。本次会议主题为“融合·创新·发展”，来自全国40多所高校的校（院）长、音乐教育领域专家学者，以及来自全国20多个省市的教研员、一线教师参会。

中国教育学会常务副会长李天顺在致辞中指出，在新时代背景下做好美育工作，需要关注几方面问题：一是关注学科发展。音乐教育高质量发展呼唤音乐学科建设的持续加强和学科创新，要用创新推动基础教育发展，用创新促进基础教育质量的提升，用创新支撑教育强国建设；二是关注教研支撑。强大而高效的教研队伍和丰富多彩的教研活动是基础教育高质量发展的中国智慧、中国力量。

李天顺同时指出，做好美育工作还要注重关注教师成长。广大教育工作者要牢记为党育人、为国育才的初心使命，矢志不渝献身党和国家的教育事业，以教育家为榜样，内化教育家精神，外化教育家行动，持续推动基础教育高质量发展。

“音乐教育大会是贯通基础与高校两大阵地、关乎音乐教育各方面工作的大会。”中国教育学会音乐教育分会理事长蔡梦表示，融合包含动态的、具有生发性和建设性的内容，有不同层面、类型、侧重，融合需要在教育教学过程中不断进行探索和创新。对于教育工作者自身来说，应重视积聚专业与教育两种力量，力求做到因材施教、因需施教，自觉主动地促进音乐学科教育的高质量发展，更好地服务于国家新时代的美育实施战略。

浙江音乐学院院长王瑞认为，面对时代之变、世界之变，以及新科技革命给经济社会包括音乐教育带来的深刻影响，音乐教育工作者要深入思考中国音乐教育的学科体系、学术体系和话语体系的构建，以及中国教育对世界音乐教育、对人类文明发展的贡献力等问题。

“音乐教育是实施美育的重要内容和途径，在素质教育中具有举足轻重的地位。”中国音乐家协会分党组成员、副秘书长张天文表示，音乐教育不仅是音乐技能的学习和培养，更是一种文化传承和交流的方式。作为文化建设的重要组成部分，只有坚定文化自信，将音乐教育与中华文明的历史文化相融合，才能有效推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

据介绍，本届大会由中国教育学会、浙江音乐学院主办，历时3天，主题涵盖从基础音乐教育到高等音乐教育、从普通音乐教育到专业音乐教育、从学校音乐教育到社会音乐教育等各个层面。大会面向不同参会群体设置了多学段、多层级、多维度的会议内容，包含主题发言、主旨报告、“讲演式”教育展示、优质课展示、专题音乐会等多种形式。

(责编：李昉、熊旭)