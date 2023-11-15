人民网北京11月15日电 “最早的印刷品来自中国而非日本！”11月14日，厦门大学发文分享了2022届毕业生林思怡的一次“较真”的经历。一个多月前，林思怡在苏格兰国家图书馆发现一块展板的标题错误，并向工作人员指出。目前，展板已被修改。

修改后的展板，摄于2023年11月8日

记者从厦门大学获悉，林思怡本科毕业于厦门大学建筑与土木工程学院，今年9月到英国读研。她在苏格兰国家图书馆遇到一件来自日本的展品，介绍文字写着“最早的印刷品实物来自8世纪的日本和韩国，比欧洲的印刷术早了几百年”。

“难道最早的印刷品实物不是来自中国吗？”林思怡回忆，在学过的历史中，雕版印刷术起源于中国唐代，带着疑问，她开始查阅更详细的资料，发现这件展品来自公元770年的日本，当时佛教刚从中国传到日本，许多日本的佛经仍用中文书写。

林思怡认为，展板上的文字有歧义，于是向图书馆提交了正式的反馈信。由于学业繁忙，之后林思怡没再去苏格兰国家图书馆，她以为这封信大概石沉大海了。没想到一个多月后的11月8日，图书馆回复展板已修改完成，修改后的展板标题翻译成中文是：“雕版印刷术起源于中国，比欧洲早几百年，8世纪时传到日本。”

“我真的非常开心，也非常有成就感。”林思怡说，她对苏格兰图书馆工作人员和学者的严谨和高效表示感谢，同时也非常感慨，“中国文化的世界形象需要我们每位中国人来共同维护。我们可以让别人更准确、更全面地了解中国，了解我们拥有数千年历史的伟大祖国。”

林思怡的父亲对女儿的行为也非常赞赏。他说，自己从小就教育女儿，要时时刻刻以自己是一名中国人为傲，为国家灿烂的历史文化自豪！

林思怡的本科辅导员表示，“思怡在学期间就表现出了很强的探索精神，无论是对专业还是个人兴趣的领域，目标都很明确，是个典型的行动派。”

“之前在厦大的五年学习过程中，建筑学的老师们常常鼓励我们在做每一个设计前，要先对该类建筑进行充分调研。特别是大四暑假，我在博物馆当志愿者，感受到了博物馆、美术馆等展馆的重要教育意义，这可能也是我留意到展签上错误的原因。”林思怡说。（李昉、实习生萧丹妮）

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