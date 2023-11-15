人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国留学生跟国外图书馆“较真”后续来了……

2023年11月15日15:14 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月15日电  “最早的印刷品来自中国而非日本！”11月14日，厦门大学发文分享了2022届毕业生林思怡的一次“较真”的经历。一个多月前，林思怡在苏格兰国家图书馆发现一块展板的标题错误，并向工作人员指出。目前，展板已被修改。

修改后的展板，摄于2023年11月8日

记者从厦门大学获悉，林思怡本科毕业于厦门大学建筑与土木工程学院，今年9月到英国读研。她在苏格兰国家图书馆遇到一件来自日本的展品，介绍文字写着“最早的印刷品实物来自8世纪的日本和韩国，比欧洲的印刷术早了几百年”。

“难道最早的印刷品实物不是来自中国吗？”林思怡回忆，在学过的历史中，雕版印刷术起源于中国唐代，带着疑问，她开始查阅更详细的资料，发现这件展品来自公元770年的日本，当时佛教刚从中国传到日本，许多日本的佛经仍用中文书写。

林思怡认为，展板上的文字有歧义，于是向图书馆提交了正式的反馈信。由于学业繁忙，之后林思怡没再去苏格兰国家图书馆，她以为这封信大概石沉大海了。没想到一个多月后的11月8日，图书馆回复展板已修改完成，修改后的展板标题翻译成中文是：“雕版印刷术起源于中国，比欧洲早几百年，8世纪时传到日本。”

“我真的非常开心，也非常有成就感。”林思怡说，她对苏格兰图书馆工作人员和学者的严谨和高效表示感谢，同时也非常感慨，“中国文化的世界形象需要我们每位中国人来共同维护。我们可以让别人更准确、更全面地了解中国，了解我们拥有数千年历史的伟大祖国。”

林思怡的父亲对女儿的行为也非常赞赏。他说，自己从小就教育女儿，要时时刻刻以自己是一名中国人为傲，为国家灿烂的历史文化自豪！

林思怡的本科辅导员表示，“思怡在学期间就表现出了很强的探索精神，无论是对专业还是个人兴趣的领域，目标都很明确，是个典型的行动派。”

“之前在厦大的五年学习过程中，建筑学的老师们常常鼓励我们在做每一个设计前，要先对该类建筑进行充分调研。特别是大四暑假，我在博物馆当志愿者，感受到了博物馆、美术馆等展馆的重要教育意义，这可能也是我留意到展签上错误的原因。”林思怡说。（李昉、实习生萧丹妮）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部