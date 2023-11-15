人民网北京11月15日电 （记者郝孟佳）“要紧紧围绕新时代儿童发展新需求，着力在儿童友好空间、友好城市的规划设计、建设运维上下功夫，努力打造宜居、韧性、智慧的城市。”在日前召开的第三届中国儿童友好行动研讨会上，住房城乡建设部总经济师杨保军表示。

杨保军指出，还要制定专项规划，开展城市设计，实施城市更新，补齐儿童友好空间、设施、环境和服务短板，用心用情促进儿童健康成长、全面发展，让儿童生活更加幸福。

国家发展和改革委员会社会发展司副司长、一级巡视员彭福伟表示，儿童友好的理念与行动是一以贯之、一成不变的主线，也是每位儿童工作者矢志不渝的责任和使命。未来，要将建设儿童友好城市打造成为新时代新征程满足人民生活需要的民生工程，要将儿童友好城市建设作为发展儿童事业的重要抓手。

全国妇联书记处书记、党组成员马列坚表示，希望广大儿童工作者总结梳理好经验、好做法，交流共享研究实践成果，助力我国儿童友好事业开创新局面、取得新发展。

“儿童视角和儿童优先的理念要贯穿到城市建设的始终。在尊重儿童发展的社会性国家行动和实践行动方面，必须上下联手，形成全社会的共同理念。”中国儿童中心党委书记丛中笑谈到。

会上，与会专家学者就“公共服务适儿化提质”和“公共空间适儿化改造”话题展开对话互动，会上还发布了《儿童友好空间营造行动倡议》，提出“一米高度看世界，共建儿童友好城市”的理念。

据悉，本次研讨会由中国儿童中心、中国城市规划设计研究院、中国城市规划协会女规划师委员会共同主办。研讨会以“共建·共享·共友好”为主题，分为“友好致辞”“专题报告”“成果发布”“城市实践”“项目对话”五个篇章，来自57个城市的城市代表、51所高校和研究院代表、58个社会机构代表参加了现场会议。

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