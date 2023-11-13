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2023大学书记校长说——

严晓鹏：为拓宽学生国际化视野提供平台

郝孟佳 实习生徐纪雪
2023年11月13日10:28 | 来源：人民网-教育频道
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“作为一所扎根中国、融通世界的中外合作大学，我们既要立德树人，又要培养学生的国际化视野，在国际化的环境中培养学子的爱国情怀。”2023大学校长论坛期间，温州肯恩大学党委副书记严晓鹏在接受人民网专访时说。

在适应中国教育环境的高水平国际化办学机制方面，温州肯恩大学相继展开探索和实践。严晓鹏表示，目前学校的生源仍以国内的高考生为主，如何让只有本土教育经历的学生适应国外的教育理念和教学方式，对于中外合作办学尤为重要。

严晓鹏介绍，学校会在暑期开展新生集中强化英语培训项目，帮助学生在开学前快速适应全英文授课的课堂环境和节奏，全方位了解学校所提供的各类学术和科研资源。学校采取了小班化、探究性的教学模式，造就自主学习、主动探索的教学环境，促使学生融入课堂，适应全英文授课方式。学校还设有学生学术支持中心，面向全校学生开展学业咨询服务，解答学生的学业困惑，引导学生正确自主地使用校内的各类学业资源。

在学校如何服务地方经济社会发展方面，严晓鹏谈到，一是专业设置要与地方经济相结合。学校力求专业设置与温州区域经济社会发展的需求相结合，引进美国肯恩大学的优势专业。二是加强国际科研合作，推动城市科技创新。学校建立了浙江省省级生物信息学国际科研合作基地，与剑桥大学、美国加州大学戴维斯分校、香港理工大学等高校和科研机构建立了科研合作的关系。三是积极与地方政府合作，服务地方企业。学校与温州经济技术开发区管委会、瑞安市人民政府、泰顺县人民政府建立了全面战略合作。

严晓鹏谈到，2014年至今，中美两校近1500名学生进行了互换交流，学校通过举办各类特色活动、制作海外传播作品，向世界发出温肯声音。此外，学校还与二十家企业开展科研合作，助力校内国际化师资团队带领学生开展市场拓展、商业模式创新、商业战略及竞争力等学术领域的研究。

(责编：李昉、熊旭)

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