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温诗铸院士逝世

2023年11月13日08:37 | 来源：光明日报
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中国共产党党员、中国科学院院士、国际著名摩擦学专家、原摩擦学国家重点实验室创始人、清华大学机械工程系教授温诗铸同志，因病医治无效，于2023年11月3日在北京逝世，享年91岁。

温诗铸，1932年11月出生于江西丰城。1956年3月加入中国共产党。1955年毕业于清华大学机械制造系，获优秀毕业生金质奖章并留校任教。1986年带领团队创建了摩擦学国家重点实验室（后更名为高端装备界面科学与技术全国重点实验室），并担任首任主任。1999年当选为中国科学院院士。

温诗铸是国内开展摩擦学研究的先驱者之一，带领团队发展了面向工程问题的弹流润滑理论，提出了薄膜润滑理论，推动了现代润滑设计理论的发展；发展了粘塑性、粘弹性流变润滑理论；开拓了纳米摩擦学研究，为超精密表面制造的发展作出了重要贡献；提出开展机械界面科学与技术研究，推动了摩擦学学科向广度方向发展。曾获国家技术发明奖三等奖、国家自然科学奖二等奖、国家科技进步二等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、国际摩擦学金奖等多项奖励和荣誉。

(责编：李依环、孙竞)

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