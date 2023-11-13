张广斌

原标题：【光明时评】充分发挥数字化优势 加强中华优秀传统文化教育功能

习近平总书记近日对宣传思想文化工作作出重要指示，强调“着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”。教育在中华优秀传统文化的传承发展中承担着特殊使命。伴随着数字技术在教育中的广泛运用，数字化成为中华优秀传统文化教育的新赛道。充分认识数字化的时代价值，加强数字交互课程建设，探索数字化评价方式，将为中华优秀传统文化教育注入新活力。

数字化是中华优秀传统文化教育的重要发展方向。数字时代，互联网成为教育的前沿阵地，教育数字化进程正加速推进。中华优秀传统文化教育数字化是中华优秀传统文化与数字技术有机融合的产物。数字技术支撑中华优秀传统文化以文本、图片、音频、视频等数字化方式呈现，丰富了中华优秀传统文化的教育内容与形式，有助于提高中华优秀传统文化教育效能。数字技术的跨时空性、实时交互性、自由开放性、精准性和虚拟性等特质，可以推动中华优秀传统文化教育由单向的知识传输转向以学习者为中心的多元互动，在教学中激发学生与教师的参与热情。进一步来说，数字技术让传承中华民族生生不息、长盛不衰的文化基因有了更加多元的渠道，让文化经典可亲近可触摸，提升了文化教育的感召力，从而最大化地实现传统文化教育的育人成效。

数字交互课程是中华优秀传统文化教育数字化落地的有效路径。课程是育人的关键载体，数字交互课程是借助数字技术工具为学生提供高度互动式、参与式、沉浸式的学习体验课程。在技术与教育相互赋能的过程中，数字交互课程不仅弥补了传统课程的不足和局限，还能更好地促进中华优秀传统文化的深度学习。数字交互课程的跨时空性，打破了传统学习场所和时间限制，使人人都可成为中华优秀传统文化优质课程资源的分享者，而其人机交互性、人人交互性，能够激发学生学习兴趣，使人人都可成为优质课程参与者。中华优秀传统文化数字交互课程可以预先嵌入项目式问题，以沉浸式、情景式的呈现激发学生好奇心、想象力，使人人都可成为问题解决者。数字交互课程为中华优秀传统文化教育数字化落地提供了抓手，让每个学生都能成为中华优秀传统文化的传承者和发展者。

数字化评价是中华优秀传统文化教育数字化的必要内容。教育评价事关教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的教育实践。当前，中华优秀传统文化教育的评价方式主要停留在知识考核和简单的结果评价上，与浸润式、熏陶式、参与式的文化育人方式仍有一定距离。中华优秀传统文化教育数字化为优化教育评价提供了条件。中华优秀传统文化教育客观上需要过程性的文化素养评价，数字交互课程可以在学习过程中获取交互数据，使基于数据的过程性评价成为可能。在数字交互课程学习过程中，学生的核心数据被实时、精准记录，学习情况被精准刻画、客观描述。通过对学习数据进行挖掘分析，可以及时了解学生学习状态、文化素养状况、个性发展情况等。基于课程数据，可以更好掌握育人目标的实现情况，根据学生的需求调整教学方式；基于长时间、大体量、多维度的数据分析，还可以揭示中华优秀传统文化育人规律和数字化发展规律。从数字化评价机制、数据标准制定、数据治理方略等宏观层面以及评价模型研发、评价结果应用等微观层面加强研究，有助于推动中华优秀传统文化教育数字化稳健发展。

（作者：张广斌，系教育部课程教材研究所研究员）

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