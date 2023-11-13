原标题：2023杭州国际人才交流与项目合作大会开幕

以“开放合作 创新创业”为主题的2023杭州国际人才交流与项目合作大会11月12日开幕。一系列论坛活动和政策举措表明，杭州再次向全球高层次人才和高能级项目抛出“橄榄枝”。

在大会开幕式上，主办单位浙江省委、省政府，欧美同学会，以及杭州市的领导致辞，共同阐释了大会的主题：围绕高质量发展，借势亚运盛会，吸引全球青年人才和扩大人才发展领域，助力打造杭州成为各类人才向往的科创高地。

杭州已连续13年入选“外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”。人力资源和社会保障部国外人才研究中心主任汤富强在开幕式现场发布了2022年度“魅力中国——外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”主题活动的结果，从工作满意度、生活便利度、环境友好度3个维度对外籍人才的问卷调查显示，杭州位列2022年度中国城市外籍人士吸引指数第四名。

大会宣布，杭州将推出吸引集聚全球青年人才的“青荷计划”，启动海外人才“访学访工访窗口”（FIND HZ）等系列活动。本次大会还将举办第四届中国留学生论坛、2023西湖对话、外籍人才创新成果展和项目对接会、“创客天下·杭向未来”2023杭州市海外高层次人才创新创业大赛、乡村人才振兴促进共同富裕大会等50余场内容丰富、形式多样的系列活动，以搭建多维度的国内外高端人才交流平台。

外籍人才创新技术成果展示成为本次大会的一大亮点。项目对接会现场以实物、图片、视频和现场体验等多种形式，多维度展示外国人才在杭创新创业与合作交流的重要成果。活动邀请德国弗劳恩霍夫协会下属研究所、法国国家计算机与自动化研究所、法国巴黎萨克雷大学、意大利技术研究院、日本科学技术振兴机构等31家外国专家机构和130余名在杭海外高层次人才携项目、技术等参与路演洽谈。

据悉，大会还将聚焦合成生物、环境健康、人工智能、先进材料、智能制造等产业和领域，组织开展系列学术交流活动，围绕各领域核心技术、基础研究、创新应用等开展研讨，展示最新研究成果，打造产学研交流合作的国际化平台。

“广聚天下英才、广集创造伟力”。杭州，这个充满魅力的城市，正在向全球高层次人才和项目吹响“集结号”。（实习记者林雨晨）

(责编：李昉、李依环)