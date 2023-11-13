原标题：2023世界青年科学家峰会聚焦可持续发展

12日晚，2023世界青年科学家峰会（以下简称“青科会”）在浙江温州落下帷幕。大会举办期间，4位诺贝尔奖得主，36位海内外院士等近800人参会，共赴温州之约、见证科学之美、引领未来之路。

可持续发展是贯穿本届青科会的重要议题。大会首次设置并颁发“可持续发展青年科学家奖”。牛津大学教授亨利·斯奈斯、香港城市大学教授楼雄文、清华大学教授张强分别因全球钙钛矿太阳能电池、纳米结构材料合成与应用、锂硫电池与高性能能源材料等领域的卓越贡献荣获该奖项。

“可持续发展青年科学家奖”由世界青年科学家峰会联合可持续发展大数据国际研究中心（SDG中心）共同发起，旨在表彰通过自然科学研究或应用工程技术支持一个或多个可持续发展目标（SDGs）实施而做出重要创新成就和杰出贡献的青年科学家，激励更多青年科学家为可持续发展贡献青年科技力量。奖项面向全球，每年评选一次，每次获奖者不超过5名。

首届奖项吸引了来自全球35个国家和地区的候选人提交申请，最终由11位国际知名专家组成评审委员会，历经2个月评审选出。温州世界青年科学家成长基金会为每位获奖者提供100万元奖金。围绕可持续发展，大会同期举办了国际能源材料论坛、中国—北欧可持续发展国际合作论坛、第二届百名杰青储能高峰论坛、2023气候可持续发展青年行动论坛等一系列科技交流活动。

青科会是由中国科协与浙江省政府共同发起、联合主办的面向全球青年高层次人才的峰会，目前已成为科技领域的重要国际盛会之一，也是我国青年科技人才参与国际交流的重要品牌、浙江对外开放的重要窗口、主办城市温州链接全球资源的重要平台。（记者都芃 实习生洪恒飞）

(责编：李昉、李依环)