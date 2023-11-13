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打造校地合作“新范本”

——吉林农业大学携手浙江庆元共建县域科技创新平台

2023年11月13日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：打造校地合作“新范本”

　　从大雪纷飞的吉林长春出发，去往绿意盎然的浙江庆元，在路上就要花费十来个小时。中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉30年前踏足庆元这座浙江西南小县城时，旅途相比现在更为崎岖坎坷。一位食用菌专家，一座历史悠久的香菇名城，就这样结下了不解之缘。

　　如今，庆元食用菌全产业链产值达到50亿元，其“林—菇共育系统”成功被认定为全球重要农业文化遗产……

　　但是，想要写好庆元香菇“后半篇文章”，促成庆元从食用菌大县向食用菌强县转身，就离不开科技创新，更离不开人才支撑。

　　11月9日，吉林农业大学携手浙江庆元打造的县域科技创新平台——庆元生物科技研究院正式揭牌，该研究院集科技创新、人才引育、产业孵化和成果转化于一体，是该校打造的校地合作“新范本”。

　　科技助力 产业链上解难题

　　早上6点半，吉林农业大学食药用菌教育部工程研究中心主任、教授李长田就被“堵”在了酒店餐厅里。

　　项目资料、设计图纸铺在餐桌上，李长田匆匆“扒拉”几口早饭，就与来人探讨起来。原来，他前一天走访了庆元当地的一家食用菌企业，在崭新、现代化的设施中，李教授一语点出了工厂存在的问题。“这里的气流设计需要优化，否则使用一段时间后会出现杂菌问题。”李长田边解释问题的原理，边给出了改良方案。恰逢该企业二期工程上马在即，企业负责人渴求专家的指导，这才出现了开头的一幕。

　　食用菌产业的高质量发展，离不开数字化、智能化的“蘑菇工厂”。李长田教授正是这一领域的专家。去年，他刚刚凭借“食用菌工厂化生产技术创制与应用”项目拿到了吉林省技术发明一等奖。此次，他作为食用菌专家，专程来到庆元，解决当地产业提质升级中面临的问题。

　　被企业留住的还有吉林农业大学研究生院副院长王迪教授。他带领团队师生一直进行庆元食药用菌深加工研究，受到了企业好评。王迪教授在2023年庆元县人才科技峰会上“揭榜挂帅”接下了庆元又一课题委托任务。峰会后，庆元当地两家食药用菌精深加工的国家高新技术企业，专门邀请王迪教授上门合作，研究精深加工的问题。

　　吉林农业大学党委书记张殿锋告诉记者，今后研究院将聚焦食药用菌等精深加工、食品药品开发等重点领域，推动学校更多的科技成果落地转化，校、地、企业携手，以科技创新服务当地产业发展的需求。

　　事业引人 青年才俊留下来

　　百山祖是江浙第二高峰，云蒸雾绕，是我国17个具有全球意义的生物多样性关键地区之一，也是全国野生大型真菌最丰富的区域之一。

　　2021年，李玉院士团队就在这里发现了大型真菌新物种近蓝紫丝膜菌。“我们已经建成了一区一馆五库的菌物资源保育体系，收集保藏野生菌种质资源2000余份。”吉林农业大学李玉院士团队第一个留庆毕业生，庆元县食用菌产业中心党组副书记、副主任陈俊良告诉记者，“百山祖就像一座宝库，还有许多未知的菌类等待我们去挖掘。”

　　青年才俊对于县域经济发展的重要性不言而喻。当地政府对这些远道而来的学生格外重视。

　　赵一橦两年前毕业于吉林农业大学，她在李玉院士团队期间，参与过灵芝种质资源创制，新品种选育，高产、优质、耐高温白灵菇新品种选育等项目。她来到庆元后，又参与了“一区一馆五库”种质资源库建设。

　　在杭州亚运会期间，赵一橦被当地推荐为火炬手，这让她倍感骄傲。“我很喜欢这里，希望能为庆元的食用菌产业贡献自己的一点力量。”赵一橦说。

　　目前，已经有6名吉林农业大学的毕业生在庆元工作。张殿锋在参加完生物科技研究院揭牌仪式后，专程看望了留在庆元的吉林农业大学毕业生并表示：“产业的需求就是科研的目标，脚踏实地在庆元干一番大事业。”在共建生物科技研究院后，吉林农业大学又将大学生实训基地、教学科研示范基地落户庆元，这必将推动更多博士、硕士和本科学生了解庆元、投身到庆元发展。

　　一朵小“菌伞”，撑起大产业。如今，庆元从事食用菌关联产业从业人员达7万多人，食用菌一二三产总产值达50亿元，真正成为当地“共富”的载体。（记者 杨仑）

(责编：李昉、李依环)

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