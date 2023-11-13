本报记者 黄 超

日前，教育部办公厅印发《关于做好2024年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》（以下简称《通知》），明确了2024年高校艺术类专业招生、高水平运动队招生和保送生招生的具体政策，包括招生专业、招生计划、报考资格审核、考试组织实施、招生录取等工作具体要求。就社会关切的热点问题，教育部有关部门负责人回答了记者提问。

记者：艺术类专业和高水平运动队招生工作的总体思路是什么？

答：2024年艺术类专业和高水平运动队考试招生工作将深入贯彻党的二十大精神，服务建设高质量教育体系，从有利于促进学生健康发展、科学选拔人才、维护教育公平出发，统筹做好考试招生各项工作，确保严格规范、公平公正和平稳有序。一是提升选拔科学性。根据不同专业人才选拔培养要求，大力推进分类考试。稳步提高考生文化课成绩要求，引导基础教育更加注重培养艺体学生的基本素养和文化底蕴。二是减轻考生负担。全面实施艺术类专业和高水平运动队体育专项的统考统测。严格选拔标准，引导考生理性报考。三是严格规范管理。在考试组织中严格考试监督管理，建立健全校外评委制度、考评人员回避制度、“黑名单”制度等，保证公平公正。

记者：艺术类专业招生采用什么考试评价方式？

答：高校艺术类专业招生实行“文化素质+专业能力”的考试评价方式，文化素质使用高考文化课考试成绩，专业能力使用艺术类专业考试成绩。艺术类专业考试包括省级统考（含省际联考）和高校校考，根据不同艺术类专业人才选拔培养要求实行分类考试。省级统考由省级招生考试机构独立或联合组织实施。少数专业特色鲜明、人才培养质量较高、对考生艺术天赋、专业技能或基本功要求较高的高校艺术类专业，可按程序申请在省级统考基础上组织校考，由招生高校组织实施。此外，2024年起，高校高水平艺术团不再从高校招生环节选拔，由相关高校从在校生中遴选培养。

记者：对于艺术类专业省级统考，《通知》提出哪些要求？

答：一是进一步扩大省级统考范围。2024年起，各省份省级统考对音乐类、舞蹈类、表（导）演类、播音与主持类、美术与设计类、书法类等科类基本实现全覆盖，戏曲类实行省际联考。对于考试组织确有困难的个别科类，有关省份可通过省际联考或“考评分离”等方式实施。二是提升省级统考的水平和质量。各省份按照艺术类专业省级统考有关工作规范，结合高校人才选拔需求，合理设置省级统考科类和考试科目，优化完善省级统考考试内容、考务组织和评价机制。科学划定省级统考合格线，满足不同层次、类别高校选拔工作需要。三是稳步提高文化课成绩要求。各省份根据不同艺术类专业人才选拔培养需求，因地制宜、分类划定、稳步提高艺术类专业高考文化课成绩录取控制分数线。

记者：高水平运动队的报名资格和体育测试有何变化？

答：从2024年起，符合生源省份高考报名条件，获得国家一级运动员（含）以上技术等级称号者方可报考高水平运动队；高水平运动队所有项目的体育测试全部实施全国统考，与运动训练、武术与民族传统体育专业招生的体育专项考试统一组织，统一采用体育总局相关体育专项考试方法与评分标准进行评分。高校不再组织相关项目的校考。

从2027年起，符合生源省份高考报名条件，获得国家一级运动员（含）以上技术等级称号且近3年在体育总局、教育部规定的全国性比赛中获得前八名者方可以报考高水平运动队。

记者：高水平运动队录取对文化课成绩有什么要求？

答：2024年起，高水平运动队考生文化考试成绩全部使用统一高考文化课考试成绩。部分“双一流”建设高校对考生的高考成绩要求须达到生源省份普通类专业本科批次录取控制分数线；其他高校对考生的高考成绩要求须达到生源省份普通类专业本科批次录取控制分数线的80%。对于体育专业成绩突出、具有特殊培养潜质的考生，高校可探索高考文化课成绩破格录取，具体办法由招生高校提前向社会公布。

记者：高校保送生的保送资格和录取专业有什么安排？

答：根据教育部等部门有关规定，中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员、部分外国语中学推荐的优秀学生、公安英烈子女、退役运动员等人员具备高校保送资格。高校可按照招生政策规定从上述人员中招收保送生，其中公安英烈子女按有关规定只能保送至公安类院校。

有关高校招收中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员保送生原则上录取至与学生特长相关的基础学科专业。高校招收的外国语中学推荐保送生，继续加大向国家“一带一路”建设发展所需语种专业及国家急需紧缺语种专业倾斜。保送至小语种相关专业的学生入校后不得转入小语种以外的相关专业。

记者：特殊类型招生的监督制约机制有哪些？

答：《通知》要求各地和有关高校要建立健全多级监督制约机制，主动接受纪检监察部门监督检查，推动主体责任和监督责任协同发力。认真执行高校招生信息公开制度，按工作要求及时公布有关信息，主动接受社会监督。未按要求公示的有关特殊类型考生一律不得录取。畅通社会监督举报渠道，完善考生申诉复核机制，及时回应处理各种问题。对在特殊类型考试招生中有违规违纪行为的考生、高校及有关工作人员，严格按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理，并追究有关人员责任。

《 人民日报 》（ 2023年11月13日 06 版）

(责编：李依环、李昉)