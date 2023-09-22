9月20日上午，北京高校第十三届青年教师教学基本功比赛及第二届管理岗位青年教职工职业能力竞赛系列活动开幕式在北京外国语大学举行。

开幕式现场

北京外国语大学党委副书记、校长杨丹指出，北京外国语大学坚持“外特精通”的办学理念，深入推进“人才强校”战略，以建设高素质师资队伍为目标，引导教师不断夯实教学基本功，提升综合职业能力，全面落实立德树人根本任务。学校将以此次青教赛和青管赛系列活动为契机，充分发挥青教赛在提高教师队伍素质中的示范引领作用，进一步引导教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，不断强化师德师风建设，全面提升教师职业能力，争做新时代的“四有”好老师和“大先生”。

北京市总工会党组成员、副主席蒋文云指出，青教赛为广大高校青年教师提供了提高职业技能，提升职业素养的广阔舞台。很多青年教师从青教赛的舞台出发，走上了高校教学、科研、管理的重要岗位，为学校的发展作出了重要贡献，为推动首都高素质教师队伍建设发挥了示范引领作用。他勉励北京市教育工会各级组织，要牢记为党育人、为国育才的初心使命，认真落实立德树人的根本任务，认真维护教职工合法权益，竭诚服务教职工群众的基本职责，继续推动北京高校青教赛创新发展，为培养更多有教育家精神的新时代高素质教师队伍贡献力量。

中共北京市委教育工委副书记王达品指出，青教赛创办二十八年来，逐步成为广大青年教师展示才华、提升能力、交流经验的重要平台，影响力不断扩大，引领带动了一批批青年教师在首都教育高质量发展中建功立业。王达品就青年教师的成长发展提了三点希望：一要立强国之志，坚守使命担当。牢固树立“躬耕教坛，强国有我”的志向与抱负，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，引导学生坚定不移听党话、跟党走。二要树高尚师德，坚持立德树人。深刻理解、大力弘扬教育家精神，自觉接受师德师风常态化教育和师德集中学习教育，努力做好老师、教育家、“大先生”。三要练过硬本领，筑牢育人根基。要强化“三全育人”理念，不断丰富自己的知识体系，把做人做事的基本道理、社会主义核心价值观的要求、实现民族复兴的理想和责任，融入各类课程教学之中，努力提高育人本领。

会上，第六届全国青教赛优胜选手——清华大学建筑学院副教授梁思思以“城市设计的‘图-底’分析”为题进行了现场示范授课。特邀专家、北京师范大学教授李芒对示范课进行了点评和指导。

大会现场随机摇号决定了第十三届青年教师教学基本功参赛选手出场顺序。

开幕式现场

出席开幕式的还有北京市委教育工委、市教委、市教育工会的相关工作负责人，各高校分管教学工作或工会工作的校领导、教务处长、工会常务副主席，以及各校领队、参赛青年教师和管理岗位青年教职工代表等近600人。

来源：北京教工之家

(责编：郝孟佳、熊旭)