原标题：保定学院援疆教师23年来扎根沙漠育“桃李”

“今年是我到新疆且末县的第23年了，在这23年里，我见证了且末县教育等事业的发展。”丁建新近日接受记者采访时如是说。

在广袤的塔克拉玛干沙漠腹地，有一座三面环沙的县城——新疆巴州且末县，被外界称为“沙漠边城”。在这里，一支躬身耕耘教育事业的河北援疆教师团队默默奉献着他们的青春。

新疆巴州且末县，一支躬身耕耘教育事业的河北援疆教师团队默默奉献着他们的青春。麦尔旦·伊明 摄

中秋佳节来临之际，新疆巴州且末县第一中学的物理教师丁建新收到了往届毕业生古丽菲拉·伊明的节日祝福。2023年是丁建新来到且末县支教的第23年，几乎所有的节日，都在学校和学生一起度过。

2000年8月，保定学院的15名毕业生响应国家西部大开发的号召，来到新疆巴州且末县中学任教，在他们事迹的感召下，河北保定学院西部支教毕业生群体，也来到了“沙漠边城”且末县，成了援疆老师，践行着“只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生”的青春梦想。

丁建新说：“现在我已经把且末当成我的第二故乡，在今后的工作中，我会努力工作，教书育人。”

新疆且末县第一中学教师周正国说：“我希望，在今后的教学生涯中能够发挥更大的光和热，让每一个学生学有所成、学有所获，考上自己理想的大学，将来回到且末建设美丽的家乡。”

截至2023年，保定学院已有26名毕业生自愿到西部工作、生活。麦尔旦·伊明 摄

近年来，保定学院西部支教毕业生团队还结合实际情况，用传帮带的方法，努力提高当地青年教师业务素养。

新疆且末县第一中学教师张德强说：“保定学院的支教老师们可以说把新的教育理念传输给我们，手把手地引导着我们，让我们为且末的教育事业做出自己的贡献。”

截至2023年，保定学院已有26名毕业生自愿到西部工作、生活，他们都像丁建新一样，把一腔赤诚和师者大爱献给边疆人民，把青春与梦想安放在西部大地，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。（王小军 刘雨珊 张文杰）

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