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何以不负青春？重庆医科大学校长寄语新生“再赴新程”

2023年09月22日22:00 | 来源：中国新闻网
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原标题：何以不负青春？重庆医科大学校长寄语新生“再赴新程”

　　秋高气爽的九月，又一批新生步入校园。在人生最美好的年华，何以不负青春？22日，在重庆医科大学2023级新生开学典礼上，该校校长黄爱龙寄语学子“再赴新程”。

　　欲知大道，必先知史。据介绍，历经几代人的接续奋斗，重庆医科大学已发展成为综合实力位居全国前列、中西部领先的独立办学医科大学。

　　图为重庆医科大学校长黄爱龙在开学典礼上寄语新生“再赴新程”。中新网记者周毅 摄

　　围绕如何成长为一名新时代的“重医人”，黄爱龙从向上立志、向下扎根、向内求索、向外探究四个方面提出期望。

　　为学须先立志。黄爱龙说，希望同学们向上立志，做心怀家国的“筑梦者”。人生路上要行稳致远，要树立远大的志向，坚定为国为民的理想。希望大家“弃燕雀之小志，慕鸿鹄以高翔”，让青春在国家和民族的进步中熠熠闪光。

　　医学是一门浩瀚精深的学问，每一棵在“杏林”中出类拔萃、耸立云端的大树，都离不开向下生长的牢固根系。黄爱龙称，希望同学们向下扎根，做脚踏实地的“奋斗者”，在沉心静气的坚持中，在日复一日的奋斗中，建构起支撑光明前途和美好未来的知识学术根系与身心健康根系，成长为“杏林”中一棵棵根深叶茂、不畏风雨、向阳而生的大树。

　　黄爱龙说，希望同学们向内求索，做笃思明辨的“自省者”。因为对于医学来说，不仅要学习医学知识、探索科学真理，更重要的是通过思考，明白生命的真谛，思考自己在医学道路上的追求。

　　“希望你们向外探究，做时代潮头的‘眺望者’。”黄爱龙表示，培养大格局、大视野，是同学们逐梦未来的指引。希望大家不仅要认识自己，更要了解时代趋势；要立足中国，更要放眼全球；要脚踏实地，更要仰望星空。

　　有梦不觉天涯远，青春奋斗正当时。当天，来自五湖四海的3266名本科生、3875名硕士博士研究生和留学生正式成为传承重医文化、书写重医故事的“新主角”。 (记者 钟旖)

(责编：郝孟佳、李依环)

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