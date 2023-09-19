人民网北京9月19日电 （记者郝孟佳）18日，北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心启动朝阳区“大中小学相邻学段班主任（辅导员）面对面”系列展示活动。本次活动以“区域聚智破题 学段接续发力——大中小学思政教育一体化下学段育人衔接的朝阳探索”为主题，立足学段教育实际，引领大中小学各学段进行育人专题展示、分享育人经验体会，推动大中小学思政教育工作有机衔接。

活动中，各衔接年级班主任采取两两结对形式，进行同课异构主题班会展示。通过一体备课、一体授课、一体评课的联动模式，引导班主任增强一体化背景下的育人能力，探索学段间育人衔接的班会课建设路径，推动区域大中小学思政教育一体化工作。

当日下午，第一场主题班会展示在朝阳区星河实验小学举行。星河实验小学老师唐珊珊与中国传媒大学附属中学老师芮晓静，共同为星河实验小学六年学生进行了“中国梦 我的梦 我们都是追梦人”主题班会授课。课上，两位老师从“第二个一百年”的小点入手，通过小组汇报、活动展示、影片展示等多种环节，给学生带来了生动的课堂体验，加强了对学生的爱国主义教育，带领学生自觉树立为建设社会主义现代化强国而努力奋斗的意识，厚植家国情怀。

北京市学校思想政治工作中心主任薛健指出，要进一步结合主题，将“大中小学相邻学段班主任（辅导员）面对面”活动落地生根，打造“品牌金课”，以点带面推动区域大中小学思政教育一体化发展。

北京市委教育工委宣教处副处长丁贞栋强调，此次活动是推进大中小学思政教育一体化建设的有益实践，市、区要密切配合好，切实组织实施好后续活动展示，共同探索大中小学各学段贯通育人的新策略，为推进立德树人根本任务在朝阳形成生动实践探索出更多可复制、可借鉴的路径。

未来，面向初一年级、初三年级、高一年级、高三年级和大学一年级学生等相邻学段的主题班会课展示将持续进行。

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