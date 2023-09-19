人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京化工大学举行庆祝建校65周年发布会暨校友嘉年华活动

2023年09月19日21:12 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月19日电 （记者李依环）庆祝北京化工大学建校65周年发布会暨校友嘉年华活动日前在朝阳校区篮球场举行。会上，北京化工大学65周年校庆主题宣传片《破圈》、校史纪录片“口述北化”第五集《北京以北》、学校全新VI（视觉识别系统）及“百花”IP、原创校庆主题曲《回响》发布。

据了解，“口述北化”系列校史纪录片历时近5年拍摄制作，该校先后采访了30余位学校老领导、老教授，共分为5集，旨在通过“口述校史”的形式重温建校65年以来的峥嵘岁月，讲述代代北化人的情怀与担当。

此外，“百花”IP是指被聘任为学校官方融媒传播大使的“小百”和“花花”IP形象，由该校艺术与设计系本科生，以生活在两校区的“萌宠”大鹅和橘猫为创作灵感，历时一年半设计打造，旨在通过辨识度高、亲和力强、受众面广的卡通形象更好地联络学校与师生校友的情感，以融媒之力讲好北化故事。

发布会上，北京化工大学副校长王峰以三部校庆作品《力量》《破圈》《回响》为关键词，回顾了学校六十五年的发展历史。他谈到，化学反应的发生往往伴随着化学键的断裂与形成，也正是分子或原子突破束缚进行重组，才有了新物质的产生，这正是一种“破圈”。“‘破圈’是开拓、是突破、是创新、是创造。祝福全体北化人都能有敢于创新、勇于探索的意识，书写‘由磨砺而出彩，因奋斗而升华’的人生新篇章。”

据介绍，北京化工大学还邀请了来自学术科技、创新创业、文艺体育等领域的6名校友代表返校分享青春奋斗故事。他们中有人从化工领域转换到食品行业，全力守护人民群众“舌尖上的健康”；有人跨越原有的学科专业背景，在其他领域内开垦拓荒，闯出了一片新天地，成为歌手、创业者、电影人等。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部