人民网北京9月19日电 （记者李依环）庆祝北京化工大学建校65周年发布会暨校友嘉年华活动日前在朝阳校区篮球场举行。会上，北京化工大学65周年校庆主题宣传片《破圈》、校史纪录片“口述北化”第五集《北京以北》、学校全新VI（视觉识别系统）及“百花”IP、原创校庆主题曲《回响》发布。

据了解，“口述北化”系列校史纪录片历时近5年拍摄制作，该校先后采访了30余位学校老领导、老教授，共分为5集，旨在通过“口述校史”的形式重温建校65年以来的峥嵘岁月，讲述代代北化人的情怀与担当。

此外，“百花”IP是指被聘任为学校官方融媒传播大使的“小百”和“花花”IP形象，由该校艺术与设计系本科生，以生活在两校区的“萌宠”大鹅和橘猫为创作灵感，历时一年半设计打造，旨在通过辨识度高、亲和力强、受众面广的卡通形象更好地联络学校与师生校友的情感，以融媒之力讲好北化故事。

发布会上，北京化工大学副校长王峰以三部校庆作品《力量》《破圈》《回响》为关键词，回顾了学校六十五年的发展历史。他谈到，化学反应的发生往往伴随着化学键的断裂与形成，也正是分子或原子突破束缚进行重组，才有了新物质的产生，这正是一种“破圈”。“‘破圈’是开拓、是突破、是创新、是创造。祝福全体北化人都能有敢于创新、勇于探索的意识，书写‘由磨砺而出彩，因奋斗而升华’的人生新篇章。”

据介绍，北京化工大学还邀请了来自学术科技、创新创业、文艺体育等领域的6名校友代表返校分享青春奋斗故事。他们中有人从化工领域转换到食品行业，全力守护人民群众“舌尖上的健康”；有人跨越原有的学科专业背景，在其他领域内开垦拓荒，闯出了一片新天地，成为歌手、创业者、电影人等。

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