人民网北京9月19日电 （记者李依环）近日，北航中法航空学院揭牌仪式暨2023级本科生开学典礼在北航杭州国际校园举行，标志着北航在建设高水平中外合作办学征途上又迈出了重要一步。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏指出，5年多来，中法两校携手共进，稳步推动新机制的国际化合作办学，一个承载着高水平国际卓越工程师培养愿景的校园已在余杭拔地而起。他希望同学们能胸怀寰宇、勇者无惧、立刻行动，传承先辈精神，勇担时代重任，为中法友好交流注入新的动能，为构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

法国国立民航大学校长奥利维耶·尚苏指出，法国国立民航大学和北京航空航天大学都是航空人才的摇篮，双方合作建立的中法航空学院优势众多。高质量的教学和优秀的教师团队将为同学们提供当前和未来最好的资源，与航空领域企业的密切联系将使同学们获得系统的行业认知。

活动现场，首批校企合作伙伴代表与北航校长助理赵巍胜、中法航空研究院党委书记孙青峰共同启动了校企协同伙伴计划。

据介绍，未来，中法两校将全力推动中法航空学院的后续建设工作，加快探索高水平、精英式、本硕贯通的国际工程师教育培养范式，努力把中法航空学院建设成为高水平中外合作办学典范。

揭牌仪式当天，王云鹏还与来自中法航空学院的13名2023级本科新生代表进行了交流座谈。他向同学们讲述了北航建校历史和校园文化，介绍了中法航空学院的办学定位与人才培养模式，对大家在大学如何学习成长提出了建议和指导。

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