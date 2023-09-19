“澳门千名青年学子走进深合区和大湾区计划”17日在澳门大学启动。

活动由横琴粤澳深度合作区民生事务局与澳门青年发展服务中心共同主办，旨在组织各年龄层澳门青年学生走进深合区和大湾区考察交流，帮助青年学生深入了解深合区和大湾区发展现状、规划及前景，促进澳门青少年融入国家发展大局。

横琴粤澳深度合作区民生事务局局长黄宇杰在致辞时表示，希望通过该计划帮助澳门青年学生更好理解深合区的发展战略及规划。深合区也将陆续推出多个专项支持政策，为澳门青年来深合区就业创业生活营造更好氛围、创造更多机遇。

据了解，这一计划除组织青年学生实地了解深合区和大湾区建设发展外，还将安排青年学生赴知名企业考察学习，并邀请在深合区和大湾区发展的澳门青年代表分享经验、交流体会，帮助有意赴深合区和大湾区的澳门青年有更清晰直观的感受及做好相应准备。

启动仪式结束后，来自澳门大学、劳校中学等学校的约200名师生赴深合区进行考察交流。（记者刘刚、李寒芳）

(责编：李昉、孙竞)