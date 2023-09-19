本报记者 刘晓宇

福建省宁德市霞浦县，海带养殖户的拖车在海滩上不断穿行，沿岸的农家乐、民宿游客盈门，这座滨海小城，分外热闹。

“‘四下基层’的宝贵经验，引领着我们务实前行，不断取得改革发展的巨大成就。”在霞浦县委党校常务副校长尹义干的现场教学中，党校存档的一张张老照片、一份份旧笔记、一件件朴素行装，记录着30多年来当地干部群众在“四下基层”精神引领下的奋发状态。集美大学马克思主义中国化研究专业硕士张凯玲深有感触：“我们要在社会大课堂中，把新思想学习得更深入。”

这一幕，发生在今年福建省“追寻领袖足迹 感悟思想伟力”大学生暑期社会实践活动中。此次行走全国线路的队员共50余名师生，来自省内7所高校。队员们一路北上，前往浙江、上海、河北、北京等地，先后与浙江大学、复旦大学、中国人民大学、北京大学等高校师生对话交流。

在浙江省安吉县余村村，福建农林大学公共管理专业硕士研究生潘楚元说：“长期在书本上读到的理论，如今亲眼看到了其在现实中的成果验证，对我们来说，是最有震撼力的教学体验。”

此次社会实践，也是对思政教师的启发之旅。

成为思政课教师刚满一年的厦门大学马克思主义学院90后助理教授刘也，7月带着9名学生一路北上参加了本次社会实践，积累了厚厚一摞行走感悟，“这为我从事哲学基础理论研究提供了丰富的现实素材，也让我更加清晰地认识到学术研究要始终服务于社会现实。”一份上万字的调研报告，由刘也指导学生完成，主题便是“社会实践的‘大思政课’样态分析”。

除全国线路以外，福建全省高校以思想探源之路、星火燎原之路、滴水穿石之路、绿水青山之路、文化寻根之路、海上丝绸之路、高质量发展之路“七大主题线路”为重要脉络，组织开展社会实践活动，打造“一体多维”的社会实践新模式。

“通过社会观察、调查研究、学习体验等形式，着力引导青年大学生感悟思想伟力、体验伟大变革，用党的创新理论指引青年学生成长之路。”福建省教育厅有关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2023年09月19日 11 版）

(责编：李昉、孙竞)