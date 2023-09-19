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相距300公里 同上一堂课

2023年09月19日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：相距300公里 同上一堂课

　　 “这个方程跟我们以前解过的有什么不同？”“如果要移项，怎样移更合理？”新学期第一周，重庆八中渝北校区高一年级2班，与奉节县永安中学高一年级1班，一起上了一堂数学课。重庆八中主讲老师一连串的启发式提问，引发了两地同学的热烈讨论。

　　 “我们现在也能和主城区的名校一起上课了。”奉节县夔门高级中学初一学生段禹博说，得知自己能够和主城名校的学生“同上一堂课”，父母也很高兴。

　　 奉节地处三峡库区腹心地带，距离重庆主城300公里，两地的学校怎么“同上一堂课”？这得益于奉节与重庆八中等主城区中小学通过教学资源共享、课程设置共商等方式校地共建的“智慧云校”。2022年1月以来，奉节已依托“智慧云校”开设了67个由两地任课老师共同带班的“双师课堂”。当地22个高中班和45个初中班的3000多名学生，每天都能通过“智慧云校”与主城名校的师生“同上一堂课”。“一个学期后效果就显出来了，整体成绩明显提升，外流学生明显减少。”夔门高级中学校长方金海说。

　　 “‘双师课堂’依托信息化技术实现了异地同堂、双师协作。我们的课堂教学现场通常是由重庆八中的老师主讲，本校一位教师辅导，同步向学生提问答疑。”夔门高级中学英语老师潘晓玲说，两地学生使用相同的教材和教辅，备课方案、课堂进度和作业考卷都完全相同，真正实现优质教育资源共享。奉节的任课教师，则将更多的精力放在督促学生预习、复习以及给学生答疑上面。考虑到两地学生接受程度的差异，部分学科的“双师课堂”还细分成了三个不同层次的班级实行“走班化教学”，学生可根据自己的实际情况选择学习班级。

　　 “推动优质教育资源均衡分布和优质教育均衡发展，是我们共同的义务和责任。”重庆市人民小学校长杨浪浪告诉记者，人民小学与奉节的校地共建，已从教师学科教学能力提升培训，逐步深化拓展到教学和校园管理、校园文化建设、优质学校培育孵化等方面。“我们希望逐步实现从一群教师的提升到一批学校的提升，最终实现区域教育整体高质量发展。”奉节县委书记张果表示，该县计划用3年时间，在全县27所学校建立150个“双师课堂”，让奉节的孩子们在家门口就能享受到优质教育。（记者 张国圣 李宏）

(责编：李昉、孙竞)

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