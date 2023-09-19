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现代职业教育科教融汇共同体新能源汽车专委会成立

2023年09月19日08:18 | 来源：科技日报
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原标题：现代职业教育科教融汇共同体新能源汽车专委会成立

9月16日，现代职业教育科教融汇共同体新能源汽车专委会成立大会暨新能源汽车产业学院发布会在江苏省无锡市举行。来自全国各地100多所职业院校的领导和专家以及企业界代表参加会议。会上，企业与院校现场签约人才需求协议，常州纺织服装职业技术学院和北京百通科信机械设备有限公司签署共建“新能源汽车经纬智汇云平台”合作协议。

现代职业教育科教融汇共同体理事长、常州纺织服装职业技术学院党委书记吴访升介绍，当前，新能源汽车产业正在向电动化、智能化、网联化、低碳化加速融合。此次现代职业教育科教融汇共同体新能源汽车专委会成立和新能源汽车产业学院项目发布，旨在加速政府、学校、企业三方共同发力，加快培养行业复合型高素质技术技能人才，促进新能源产业高质量发展。

百通科信新能源汽车产业学院相关负责人表示，今后，该产业学院还将强化整合资源、建设高端融汇实训平台，为学生提供更广阔的发展空间和机会，并促进产业间的交流与合作，为社会提供更多的就业机会和经济增长点。（记者郑莉 通讯员孙嘉隆 夏斌）

(责编：李昉、孙竞)

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