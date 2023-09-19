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天津滨海高新区以技能竞赛为载体培养人才

2023年09月19日08:15 | 来源：科技日报
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原标题：天津滨海高新区以技能竞赛为载体培养人才

参赛职工正在参加样本提取加样项目实操比赛。受访者供图

“我是一名技术员，这是我首次参加这种技能大赛。我们通过比赛，以赛促训、以赛促学，提升了专业技术水平，收获非常大。”9月13日，天津翔胜通医学检验实验室的张若楠对科技日报记者说。她刚在2023年“金锤杯”滨海生物医药职业技能大赛中获得“样本提取加样”项目第一名。

此次职业技能大赛在位于天津滨海高新区的细胞生态海河实验室举行。生物医药产业作为天津滨海高新区五大主导产业之一，为高新区高质量发展起到了重要支撑作用。当前，天津滨海高新区产业工人队伍建设改革正在深入推进。该高新区以劳动技能竞赛为载体，培养和集聚了一大批高技能人才。这已经成为群团组织助力高质量发展的有效途径。

该大赛自8月中旬启动报名，面向天津滨海高新区所在的滨海新区生物医药相关从业者，共设立危险品外溢处理、试剂精准配制、样本提取加样、病理切片制备和镜下形态识别等5个项目，来自滨海新区18家单位的128名职工报名参赛。经过两个小时的激烈角逐，最终来自天津市泰达医院的王瑞、天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司的张瑶、天津翔胜通医学检验实验室的张若楠、天津金域医学检验实验室有限公司的张树刚和杨乾亮分获5个项目第一名。

据了解，天津滨海高新区总工会多年来围绕产业工人队伍建设改革工作，始终坚持将职工素质提升作为重点工作深入推进。园区先后出台《高新区总工会关于基层工会举办职工职业技能竞赛实施鼓励金激励的制度》《天津滨海高新技术产业开发区总工会劳模和工匠人才创新工作室管理办法》，鼓励和指导基层工会和职工积极探索更加符合本单位实际的个性化劳动技能竞赛模式，引导广大职工积极参与创新、勇于创新。下一步，天津滨海高新区总工会将继续坚持“党建引领、共同缔造”，注重产业工人队伍建设改革工作的深度和广度，带领广大职工在本职岗位上为高新区高质量发展作出更大贡献。（记者陈曦）

(责编：李昉、孙竞)

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