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香港理工大学晋江技术创新研究院揭牌

2023年09月19日08:14 | 来源：科技日报
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原标题：香港理工大学晋江技术创新研究院揭牌

共绘科技创新“同心圆”，携手打造闽港合作新典范。9月15日，科技日报记者获悉，香港理工大学晋江技术创新研究院近日在福建晋江签约并揭牌。校地双方表示，希望通过这一平台进一步深化政产学研用合作，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，建设国内一流、国际高端的战略科技创新平台，全面赋能泉州南翼国家高新区建设发展。

据了解，该院是香港理工大学走出大湾区建立的第一所研究院。该院将围绕国家和晋江地方产业发展需求，充分发挥香港理工大学优势学科的支撑引领作用，整合境内外优势创新资源，重点聚焦纺织科技、创新食品、微电子、科创服务与政策等领域，开展创新平台、创新成果转化服务基地和人才中心建设，联合培养一批卓越工程师和高素质技术应用型创新创业人才，努力打造面向未来、接轨世界的科技创新策源地和新兴产业集聚地。

香港理工大学是粤港澳大湾区重要科创引擎，在基础研究与创新创业方面独具优势，人工智能、信息技术等专业盛名远播。目前，安踏集团已经和香港理工大学在先进材料、先进加工技术、智能可穿戴等方向展开合作洽谈；同时，将在人才培养、承接政府课题等方面展开布局，通过产学研深度融合，加强科技攻关，积累原始创新，实现信息共享与资源优化，合力打造引领运动鞋服行业的突破性技术创新和原创设计，共同推进合作领域的产业化应用。

据悉，作为泉州南翼国家高新区的重要组成部分，近年来，晋江市以深化闽港合作为主线，瞄准香港顶尖人才、技术、资源，探索构建产学研协作创新模式，持续促进香港和晋江两地教育、科技、人才等方面双向交流，实现优势互补、要素互通。该项目的正式落地，是闽港深化合作的重大成果，是校地双方携手共创未来迈出的关键一步。（记者谢开飞 通讯员王桂源）

(责编：李昉、孙竞)

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