2023年暑期，南京航空航天大学通用航空与飞行学院组织三支团队开展暑期社会实践活动，从溧阳博物馆到南航校园，从飞行模拟实验室到溧阳蓝天救援队，在实践中“受教育、长才干、做贡献”。

走进南航校园 普及传播三航知识

“走进南航·引领风范”专项社会实践团队邀请到江苏省溧阳市科协、天目湖桂林村等全国各地的中小学生走进南航校园，以“科普三航知识，播种蓝色梦想”为主题，为中小学生普及航空航天科普知识，体验模拟飞行，助孩子们开拓视野，提高科学素养，丰富暑假生活。

图为团队成员给学生们上科普课。学校供图

“作为国防院校的学生，新时代爱国情怀不仅是自己身上的责任，也希望通过自己的努力让更多中小学生感受其中、加入其中。”实践团队的成员介绍说，在此次活动中，这些生动有趣的活动让更多中小学生感受到了浓厚的航空航天氛围。“我们也希望用实际行动助力乡村科普振兴，为培养新时代科技人才贡献力量。”

感受传统文化 助力文化传承发展

“文化传承·南航行动”专项社会实践团队走进溧阳博物馆，博物馆馆长董珊珊针对博物馆的特殊展品、文化传承、博物馆角色和文化创新等问题进行了详细介绍。“溧阳博物馆积极扮演着参观型、求知型、参与型和研究型的角色，鼓励公众通过参观、联动展览、志愿活动和研究等多种方式积极参与文化传承。”董珊珊特别提到一个特殊的展品，即当地出土的“金瓜子”，该展品背后代表的伍子胥故事，也是溧阳人民诚信精神的展现。

“感受到文化传承不仅是对过去的敬意，更是对未来的责任。”团队成员表示，在此项社会实践中，深入了解了博物馆在文化传承中的重要角色。

参与救援活动 筑牢安全意识“警戒线”

“溧急应”志愿应急救援团队跟随溧阳蓝天救援队开展了多项实践项目。队员们学习了急救知识，进行了绳索攀爬练习，参与了水上紧急救援，并走进社区开展宣讲急救知识。

实践团队的18位同学在短短5天内，全部通过了红十字急救考核，并组建了南京航空航天大学天目湖校区第一支急救应援队伍，与学校安保系统互相配合，提升学校安全系数。从学生中来，到学生中去的急救队伍，让更多的南航学子加入其中，让安全二字深入每人心中。

“给众人以薪火者，必心怀火炬。救援减灾，我们想高举火炬，将薪火传播给更多人。”团队成员提到，救援于及时，防患于未然。学习和了解紧急救援知识后，当有类似情况发生时，不再手忙脚乱，会有意识地行动。将急救知识普及，走进社区，也能更加深化群众的安全警戒。（李昉、麻栩铭、万嘉熙）

(责编：李依环、熊旭)