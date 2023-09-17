原标题：牛津和剑桥赛艇队在上海苏州河延续“百年较量”

2023上海赛艇公开赛(以下简称“上艇”)16日在上海苏州河水域举行。

牛津和剑桥的赛艇对抗赛有着近200年的历史，此次“苏州河之争”因而备受关注。最终，在男子4.2km八人单桨有舵手比赛中，剑桥大学赛艇队获得冠军，澳大利亚国家赛艇队、牛津布鲁克斯大学赛艇队分获第二、三名。

本届赛事共有51支八人艇队伍、10支四人艇队伍，以及14名单人艇运动员参赛，总人数近700人。其中，精英组参赛队伍包括剑桥大学赛艇队、牛津布鲁克斯大学赛艇队、澳大利亚国家赛艇队等国际顶尖赛艇好手，以及拥有部分国家队队员的上海、山东、江苏等国内强队。

此次上艇赛道，西起静安国际中心水域，东至乍浦路桥附近的上下水码头。其间，选手们需要穿过各式各样的13座桥，绕过大大小小6个弯。沿着比赛路线，一幅苏州河的现代画卷徐徐展开，抵达终点时，选手们抬头就能看见上海“老三件套”(上海大厦、外白渡桥、黄浦公园)与浦东“新三件套”的同框。

比赛中，与老对手牛津布鲁克斯大学赛艇队的狭路相逢，作为获胜方，来自美国康涅狄格州的肖恩·海斯(Sean Hayes)认为：“我们遇到了非常强大的对手，但进行了一场稳定的比赛，我们所有人都在努力。”

新奇、刺激、有难度，是参加上艇选手们首次体验苏州河赛道后最直观的感受。肖恩·海斯感叹道：“这是一场疯狂的比赛，我有5年时间都在查尔斯河上划船，但那边真的和这里很不同。”

肖恩·海斯目前正在剑桥大学攻读城市设计博士学位，上海及苏州河沿途的建筑和风景让他感到“很特别”。他表示：“这周早些时候，我登上了上海中心大厦，我本科学的是建筑，所以觉得它真的很神奇。我期待有机会能再次来这里，和中国建筑方面的人士开展一场特别的比赛。”

谈及与中国赛艇运动员的相处，肖恩·海斯说：“我希望在明天的晚会上能更多了解他们，来到这里是一次非常独特的机会。我知道赛艇在中国是一项相对较新的运动，但国家队的势头非常强劲，这真的很令人兴奋。”

2023上海赛艇公开赛即将结束，肖恩·海斯却意犹未尽，“总觉得还有很多东西要看，我们在这里还有一天时间，我迫不及待想要探索更多”。(记者 缪璐)

(责编：李昉、熊旭)