原标题：上海体育大学正式揭牌

上海体育大学揭牌仪式16日举行，自此上海体育学院正式更名为上海体育大学。

上海体育大学党委副书记、校长毛丽娟代表学校致辞。她回顾了学校发展历程，向各级领导对学校长期的指导与支持，向各界人士对学校的关心与帮助，以及一代代上体人踔厉奋发、砥砺奋进表示感谢。她指出，站在新的历史起点，学校将牢牢把握社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，着力落实立德树人根本任务，铸牢为党育人、为国育才的责任担当，深刻把握党和国家赋予教育、体育的重大责任和时代使命，奋力加快中国特色世界一流体育大学建设。

9月16日，上海体育大学正式揭牌。 上海体育大学宣传部摄

国务院学位委员会第八届体育学学科评议组召集人、上海体育大学学术委员会主任委员陈佩杰强调，学科建设要主动对接国家战略、社会需求和学校特色，紧密对接国家和区域经济社会发展重大需求，坚持走好学科交叉融合创新之路，依托知识谱系更新和体育学科创新发展成果，着力建设体育特色高水平拔尖创新人才和复合型应用人才培养体系，持续提高科研创新水平，提升对体育学学科建设的贡献度、支撑度、影响度、引领度。

揭牌仪式上，上海市政府副秘书长王平宣读了《教育部关于同意上海体育学院更名为上海体育大学的函》。现场还播放了国内外社会各界向学校更名发来的祝福视频。

上海体育大学创建于1952年，原名华东体育学院，是新中国成立最早的体育高等学府。学校坚持特色性应用研究型办学定位，秉持“身心一统，兼蓄竞攀”校训，承载“发展体育运动、增强人民体质、弘扬体育文化”的光荣使命，践行“为了师生终身发展”的根本理念和“身心一统、德技相长、文理兼修、服务社会”的办学思想，扎根中国大地建设世界一流体育大学。学校于2017年、2022年连续两轮入选国家“双一流”建设名单。2023年6月，经教育部批准更名为上海体育大学。 (记者 缪璐)

(责编：李昉、熊旭)