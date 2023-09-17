原标题：第二届全国技能大赛天津开赛 4000余名选手角逐109个项目

第二届全国技能大赛9月16日至19日在天津举办。这是中国目前赛事规格最高、竞赛项目最多、参赛规模最大、技能水平最高、影响范围最广的综合性国家职业技能赛事。来自国内36个代表团的4045名选手参加109个比赛项目的角逐。

第二届全国技能大赛9月16日在天津开赛。中新社记者 郭超凯 摄

从项目构成看，本届赛事规模扩容增量，紧贴发展形势。竞赛项目分世赛选拔项目和国赛精选项目。其中，世赛选拔项目与世界技能大赛保持一致，共六大类62个项目；国赛精选项目47个，其中传统赛项27个、新职业赛项20个，主要是通用性、广泛性、引领性强，从业人员多且办赛条件成熟的职业(工种)。

第二届全国技能大赛9月16日在天津开赛。图为9月16日，砌筑项目选手正在参加比赛。中新社记者 郭超凯 摄

与第一届大赛相比，本届大赛的国赛精选项目数量大幅增加，重点是增加了20个新职业和数字技术技能类赛项，如全媒体运营、互联网营销等；同时新增智能制造工程技术、集成电路工程技术、工业互联网工程技术、人工智能工程技术、虚拟现实工程技术等5个专业技术类竞赛项目，更加符合技术技能融合发展的趋势。

从项目类别看，本届大赛紧贴生产生活实际，涵盖范围广。中国人力资源和社会保障部职业能力建设司副司长王晓君介绍说：“本届大赛共涉及制造业、信息技术、交通运输、建筑业、服务业、采矿业等15个国民经济行业门类，覆盖国民经济行业门类的75%。”

记者了解到，本届大赛，职工和高学历参赛选手大幅增加。参赛选手中，职工选手占比54.1%，比第一届大赛增加7.6倍；学生选手中，大中专院校和技校学生达1638人，占比89.5%。本届大赛还吸引博士、硕士、本科等上千名高学历选手参赛，多数集中在新职业和数字技术技能领域。

据知，本届大赛以“技能成才、技能报国”为主题，采取集中开放办赛、“赛展演会”集成模式。大赛同期将举办技能展示交流活动，各代表团共组织了190多个展示项目，同时还组织了“最受欢迎的十大绝技”展演、技能强国论坛等活动。(记者 郭超凯)

(责编：李昉、熊旭)