原标题：深大校长毛军发：当代大学生应有三重境界

深圳大学校长毛军发，在16日举行的深圳大学2023年开学典礼上，以“山水”为意象，与新生分享当代大学生应有的三重境界。

毛军发以“山水”为意象，与新生分享当代大学生应有的三重境界。庞审 摄

他说，第一重境界是“看山是山，看水是水”。他希望在高强度的应考岁月中突出重围、考入深大的新生们，能保持纯真，“当爱则爱，该拼则拼”，认真审视、体验和投入这段弥足珍贵的人生旅程，做到读书就是读书，求知就是求知，不用任何加持，“纯属智人本能、纯属社会责任、纯属好奇，好奇就是意义。”他嘱咐新生，不要丧失求学本色的纯粹、执着、洒脱和激情，不要过分关注任何事情有没有什么实际的用处，真心喜欢就好，因为“路向何方是一种价值追索，路上的山水同样是精彩的意义本身”。

“看山不是山，看水不是水”则为第二重境界。毛军发说：“最终看到什么样的风景是由人的主体性决定的，是我们自己决定的。”因此，要懂得山水相融、山青才能水秀的道理，更要能够从千山万水中悟出真知，从迷山雾水中问出真谛。他特别强调一个“问”字，因为“问的态度与答案同等重要，甚至问比答还更重要”，有时候问题就是答案。“希望你们能在大时代的变局中淬炼成为追求真理、指点江山的硬核书生，做一个具有深厚家国情怀和高尚个人情操的现代知识分子。”

毛军发所说的第三重境界是“看山还是山，看水还是水”。他说，我们看过山水，知道什么是人间美好；我们经过斗争，懂得什么是以戈止戈。然而最终都要回归人世间最朴素的初心，就是成就更好的自己、更好的彼此、更好的世界。

毛军发希望深大学子在徜徉于校园的山水之间时，能够看山是山，看水是水，保持十分淳朴，三分天真；能够看山不是山，看水不是水，透过山光水色，求是求真；能够看山还是山，看水还是水，牢记初心使命，返璞归真。

深圳大学2023年开学典礼现场。庞审 摄

当天的开学典礼在深圳大学粤海校区和丽湖校区同时举行。今年是深圳大学建校40周年，迎来13072名2023级新生，还有来自世界各地63个国家的国际学生263人。

深圳大学党委书记李清泉为获得“拔尖创新人才”培优计划荣誉的新生颁奖。庞审 摄

开学典礼上，深圳大学党委书记李清泉、副校长李永华分别为获得“拔尖创新人才”培优计划荣誉的新生颁奖。深圳大学从 2017 年开始在新生中实施“拔尖创新人才”培优计划，奖励高考成绩优异的新生。

深圳大学医学部刘宝华教授代表教师发言时，对学生们说，“深大这个学术殿堂可能还属于待开的‘盲盒’，相信只要你们心怀长远理想，敢于探索创新，深大会给你们带来无限惊喜！”(郑小红 王若琳)

(责编：李昉、熊旭)