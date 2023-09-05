原标题：国家资助为学生筑梦保驾护航

目前，全国各所大学陆续开学。教育部全国学生资助管理中心提醒广大新生，升学路上请不用担忧经济问题，国家学生资助政策助你顺利入学、完成学业、逐梦前行。

“入学后，组合式资助使你就学无忧。”该中心相关负责人介绍，学校会根据学生的家庭经济情况，确定相应的资助方式和资助标准。国家助学金、勤工助学帮学生解决学习生活费用，临时困难补助帮他们应对突发情况。优秀的家庭经济困难学生可以参评国家励志奖学金，成绩特别优异的学生将有机会获得国家奖学金。如果学生应征入伍服义务兵役或被招收为军士（原士官），还可以享受学费补偿、国家助学贷款代偿或学费减免，标准为每生每年最高不超过12000元，超出标准部分不予补偿、代偿或减免。如果学生自愿到中西部地区、艰苦边远地区和老工业基地县以下（不含县级）基层单位就业、服务期在3年以上（含3年）的，补偿学费或代偿用于学费的国家助学贷款（包括本金及其全部偿还之前产生的利息），每生每年不超过12000元。

记者了解到，国家在高等教育本专科阶段建立起国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款等多种形式有机结合的高校学生资助政策体系。

——本专科生国家奖学金，奖励纳入全国招生计划内的特别优秀的全日制本专科（含高职、第二学士学位）在校生，每年奖励6万名，每生每年8000元，颁发国家统一印制的荣誉证书。

——本专科生国家励志奖学金，奖励纳入全国招生计划内的品学兼优的家庭经济困难全日制本专科（含高职、第二学士学位）在校生，每生每年5000元。

——本专科生国家助学金，资助纳入全国招生计划内的家庭经济困难全日制本专科生（含预科、高职、第二学士学位学生，不含退役士兵学生），平均资助标准为每生每年3300元，具体标准由高校在每生每年2000—4500元范围内自主确定，可以分为2—3档。全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金，资助标准为每生每年3300元。

——国家助学贷款，国家助学贷款是由政府主导，金融机构向高校家庭经济困难学生提供的信用贷款，优先用于支付在校期间学费和住宿费，超出部分可用于弥补日常生活费，每人每年最高不超过12000元，在校期间利息由国家承担。助学贷款期限为学制加15年，最长不超过22年。助学贷款利率按照同期同档次贷款市场报价利率（LPR）减30个基点执行。国家助学贷款分为生源地信用助学贷款和校园地国家助学贷款，有贷款需求的学生可向户籍所在县（市、区、旗）的学生资助管理部门咨询办理生源地信用助学贷款，或向就读高校学生资助管理部门咨询办理校园地国家助学贷款。借款学生同一学年内不能同时申请生源地信用助学贷款和校园地国家助学贷款。

另外，高校学生在学有余力的前提下，可以利用课余时间参加高校组织的勤工助学活动，通过劳动取得合法报酬，改善学习和生活条件等。

据介绍，国家助学贷款作为我国高校资助政策体系的重要内容，是促进教育公平的一项重要措施。1999年实施至今，已累计发放助学贷款4000多亿元，共资助家庭经济困难学生2000多万名。

（本报记者 晋浩天采访整理）

(责编：李昉、李依环)