原标题：做强校内艺术教育，优质师资从哪来

暑假结束，不少艺考培训机构开设的暑期夏令营进入尾声。不久前，教育部等四部门联合印发《关于在深化非学科类校外培训治理中加强艺考培训规范管理的通知》（以下简称《通知》），对艺考培训规范管理作出全面部署。《通知》不仅要求严格规范艺考培训主体，还要求机构开展艺考培训须取得艺术类校外培训资质，要求机构建立安全管理制度，严厉打击机构及从业人员侵犯未成年人身心健康等违法犯罪行为。

更值得注意的是，《通知》也明确要求推动校内艺术教育提质增效。艺考是部分高中生进入大学的一条重要通道，不少学生在升学诉求的助推下参加校外艺考培训，为的是提高艺术类考试的考分。而校外艺考培训行为被全面规范，艺术教育转向校内，学校的艺术教育能否满足艺术类考生的升学需求？在实现校内艺术教育提质增效上面临哪些困境和难题？本报记者就此采访师生家长、相关专家。

校外艺术考试培训功利倾向严重

艺考生李月（化名）告诉记者，参加校外艺术培训可以快速提高自己的表演水平，“至少能知道哪些是考点，如何有针对性地进行提高”，对她最终通过艺术高校的校考很有帮助。这反映出，艺考培训机构往往从应试的角度开展培训，关注学生的成绩、考分，而不是真正关注学生的艺术核心素养。

中国美术家协会主席范迪安曾指出，近年来，一些机构培训方式方法不够科学，在培训内容上重技能技巧训练而轻素质教育引导，甚至在技能技巧培训上陷入以“应试”为目的的机械式、概念式培训。比如有的机构采取封闭训练的方式，让学生摹背一些美术构图和技法的套路，以图在考试中“以不变应万变”，这是违背艺术人才培养规律的做法。长此以往，学生缺乏应有的社会生活感受和认知，缺乏对生活的热爱和从生活中发现美、表现美的能力，在考试中流于概念化表达，考试效果实际上很难保障。

他表示，校外培训的实际效果与培养优秀艺术人才的要求有较大距离。一些培训机构或为扩大培训规模无序竞争，或虚假宣传争抢生源，或一味强化应试训练，严重影响了青少年走上艺术道路应有的正确认知，也很难真正输送优质的艺术考生资源。

华中师范大学测量与评价研究中心主任、教授胡向东表示，校外培训的主体是社会机构，培训对象则是部分“艺考生”，所以，课程选择性强、内容针对性强，以升学为主要目的。

“校外艺考培训具有功利主义倾向，大量运用比赛、评选、考试等形式，以提高学生艺术成绩、获得好大学的‘入场券’为育人目标。”首都师范大学中小学生校外教育研究院院长、教授薛海平发现，校外艺术考试培训机构更加注重对学生艺术知识与技能的传授，鲜有完善科学的课程设置与实施体系。与此相比，校内艺术教育课程具有清晰明确的课程标准、科学完备的课程设置与实施体系，其课程内容注重对学生艺术核心素养的培养与提高，重视不同艺术门类、艺术学科与不同学科的相互融合，以提升学生综合艺术审美能力为主要追求。

胡向东举例道，以美术为例，按照高中课标要求，分为必修、选择性必修和选修三个板块，高中学校主要任务是保质保量开设必修课程和选择性必修课程，并根据地方实际开设选修课程。而校外培训机构教学内容则主要强化必修部分，突出训练学生的应考能力和应变能力。并且，高中学校重点保证全体学生修完必修课程和选择性必修课程并达到水平一和水平二的要求，通过学业水平考试考核；报考艺术类专业的学生则必须在此基础上学习选择性必修课程，达到水平三的要求，并进行选修课程的学习、达到相应要求。

校内艺术教育主阵地不能丢

为解决考生备考主要依靠校外机构的问题，《通知》再次强调艺术教育的学校主阵地地位，要求坚持立足校内，提升校内艺术教育教学质量。

胡向东表示，高中学校是音乐、美术课程实施的主体，面对全体高中学生按照课程标准要求开设相应课程，引导学生通过观察、感知、体验、思考、探究、创造和评价等具有艺术学科特点的学习活动，形成艺术学科核心素养，促进学生全面发展。

薛海平表示，校内艺术教育是实施美育最主要的途径，具有培养审美趣味、求真品质，塑造美好心灵，实现“以美育人、以美化人、以美培元”育人目标的作用。高中艺术类考生升学需要通过高等艺术院校的人才选拔考试，这对艺术类考生的文艺素养、创作能力、表达能力等综合素质要求较高。但是，当前我国部分高中尚未完全做到因材施教与分层分类教学，校内艺术教育质量有待提高，难以满足艺考类学生的升学需要。

在胡向东看来，高中学校和校外培训机构存在以上差异，既有学校教育和社会教育客观分工不同的原因，也有目前高中学校艺术教育供给不足的原因。高中学校，包括一些社会资源较为丰富、对区域生源虹吸能力较强的“超级中学”，在艺术教育方面大多面临一些困难和问题。“一是师资不足，近年虽然对艺术课程教师有所补充，但数量上仍难以满足高中艺术课程开齐开足的要求，质量上无法达到开设特色课程、建设艺术课程体系的要求；二是部分高中的艺术师资水平有限，难以达到培训报考艺术类专业学生、使其具有较强竞争力的程度，其课程教学的深度和强度都无法与社会机构竞争；三是客观条件也有一些限制，如艺术课程的功能教室建设不足等，难以满足大规模开展艺术教育的要求；四是高中学校开展‘深度’艺术教育的环境有待营造，如加大课程深度和强度，就难免要进行课外补课，如何收费、收费如何支配尚无定论，监督又严格，校外培训机构可以用市场化方式解决这些问题，‘一个愿打一个愿挨’，而高中学校则倾向于‘多一事不如少一事’，乐得不惹麻烦。”胡向东说。

专任教师培训、课改创新一个不能少

面对以上种种难题，高中校内艺术教育的困境如何得解？

薛海平认为，要想满足学生们和家长们对艺术教育的需求，需要加强艺术专任教师在岗培训，提升艺术教师专业水平和业务能力。学校可采取研训一体的方式，发挥学科教研的作用，定期开展艺术教研活动，帮助教师深入理解课程标准，提高教师教学的针对性。同时，学校应积极开发地方课程和校本课程，丰富校内艺术教育课程内容，完善艺术教育课程体系。

针对学校艺术教育课堂教学方法缺乏创新等问题，薛海平建议，学校艺术教育教学应更新教学方法，注重开展多种形式的课堂体验，积极尝试构建艺术教育展演式课堂。可根据学生学习活动的方式来划分艺术学习领域，通过美术展览、音乐演出、戏剧创排等多种外显的艺术行为和艺术活动来促进学生艺术核心素养的形成与发展。“还应注重艺术教育课程与社会生活的结合。校内艺术教育应紧密联系社会生活，挖掘社会生活实践中的审美体验，突出应用性、审美性和趣味性，拓展艺术教育课堂的实践空间和教学情境，使学生在实践中感悟艺术。”

北京市昌平一中教育集团先后成立本部灵韵舞团等四大舞团，由1000余名热爱舞蹈的初中、高中学生组成。舞团配备专业指导教师，开展科学规范的训练、排演。学校相关负责人表示，近年来学校先后有5人通过艺术和舞蹈特长考入清华北大，另有71名艺术特长生考入重点院校。

在加大校内艺术教育资金投入，完善艺术教育设备配置，为开展艺术教育因材施教和分层分类教学创造有利条件的前提下，薛海平认为，可引入校外艺术教育资源，缓解校内艺术教育资源紧张局面。如何引入？“一方面，学校可尝试引进校外艺术专业教师，打破校内艺术教育教师短缺局面，为校内开展艺术类考生升学培训提供人员保障。另一方面，学校应积极与校外艺术教育机构合作，如少年宫、美术馆、歌舞剧院等公益性艺术教育机构，缓解校内艺术教育硬件设施紧缺压力，为学校艺术类考生提供艺术学习与展示场地。”薛海平说。（记者 杨飒）

(责编：李昉、李依环)