人民网北京9月5日电 近日，中国儿童中心儿童健康成长指导与体验中心（下称指导中心）于北京正式启动。该指导中心旨在关注和促进儿童的身心健康、全面发展，构建医教结合的儿童健康服务平台。

据了解，指导中心将为广大儿童提供科普体验、健康评估、咨询指导、干预提高、转介服务的全链条服务。服务内容涵盖体质、营养和智慧三个领域，提供体格发育评价、体姿态测评、膳食营养分析、认知发展测评、学习能力测评等11个健康评估项目，针对评估结果给予家庭指导建议、制定个性化解决方案，并建立儿童健康成长档案，持续追踪儿童健康水平变化，记录孩子健康成长的每一步。

通过健康评估，家长可以了解每个孩子独特的身体和心理健康状况，再由具有丰富教育实践经验的教师与孩子、家长深入交流，了解其兴趣、需求、挑战和困惑，在日常学习、生活场景中为孩子们提供帮助。同时，医教结合可以在教学实践中作为一种教学设计或教学组织形式服务于教学本身，不断拓展健康教育的内容、形式和应用场景，为儿童提供更加多元化、个性化的健康教育体验。

会上，来自医疗、教育、公益组织等机构的代表围绕医教结合策略、健康教育新方式方法、少年儿童健康促进的薄弱环节等问题深入讨论，为进一步完善指导中心服务内容、打通全链条服务流程、支持家庭养育实践提供真知灼见。（郝孟佳 实习生姚怿希）

(责编：李依环、熊旭)